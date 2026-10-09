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Футбол 09 октября 2026 · 20:55

После провала в Лиге наций: сборная Турции уволила главного тренера

Главным кандидатом взамен итальянцу считают тренера "горняков" Арду Турана
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
После провала в Лиге наций: сборная Турции уволила главного тренера
Винченцо Монтелла во главе сборной Турции (фото: coachmontellaofficial, Instagram)
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Турецкая футбольная федерация официально уволила Винченцо Монтеллу с должности главного тренера. Причиной стала серия неудачных результатов в Лиге наций и чемпионате мира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Турецкую футбольную федерацию .

Провальный старт в Лиге наций

Окончательным ударом для итальянского специалиста стала неудачная серия в Лиге наций. В первых четырех матчах элитного дивизиона Турция не завоевала ни одного очка.

Команда Монтеллы уступила:

  • Франции – 0:1;
  • Италии – 1:4;
  • Бельгии – 0:3;
  • Италии – 1:3.

По итогам четырех туров турецкая сборная заняла последнее место в группе A1. После этого руководство федерации решило завершить сотрудничество с тренером, хотя в июне 2025 года его контракт продлили до завершения Евро-2028.

Чем запомнился Монтелла в сборной Турции

Монтелла возглавил национальную команду в сентябре 2023 года, сменив Штефана Кунца. Под его руководством турки успешно прошли квалификацию на Евро-2024, а на самом турнире добрались до четвертьфинала, где уступили Нидерландам со счетом 1:2.

Впоследствии итальянец помог сборной повыситься до дивизиона A Лиги наций и вывел ее на чемпионат мира-2026 – впервые за 24 года.

Однако на мундиале Турция не смогла преодолеть групповой этап. Команда проиграла Австралии (0:2) и Парагвая (0:1), а в заключительном матче победила США (3:2).

В общей сложности под руководством Монтеллы турецкая сборная провела 40 матчей: одержала 21 победу, пять раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Арда Туран - главный кандидат на должность

Среди кандидатов на замену Монтелли турецкие СМИ называли Арду Турана, ныне работающего главным тренером донецкого "Шахтера". Теперь же информацию об этом распространил и авторитетный инсайдер Николо Скира.

В прошлом Туран был одним из самых известных футболистов Турции, выступал за "Атлетико" и Барселону, а также играл за сборную.

Ранее мы рассказывали, что Арда Туран назвал главную причину своего прихода "Шахтера".

Теги: Футбол Турция
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