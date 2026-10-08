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Футбол 08 октября 2026 · 12:42

"Я молодой тренер с большим потенциалом": Туран назвал главную причину своего прихода в "Шахтер"

Турецкий специалист рассказал об уникальном вызове в украинском клубе
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Я молодой тренер с большим потенциалом": Туран назвал главную причину своего прихода в "Шахтер"
Арда Туран (фото: ФК "Шахтер")
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Главный тренер "Шахтера" Арда Туран объяснил, почему принял предложение возглавить донецкий клуб. Турецкий специалист рассказал, что его привлекла возможность работать с молодыми футболистами и реализовать собственное видение игры.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на YouTube-канал "В гостях у Гордона" .

Туран рассказал о главном вызове

По словам Турана, он считает себя молодым тренером с большим потенциалом, однако для его реализации необходима правильная группа футболистов. Поэтому работа с молодой командой стала для него важной возможностью.

"Во-первых, я молодой тренер с большим потенциалом, но для того, чтобы его реализовать, нужна правильная группа игроков. Возможно, убедить перейти на мою систему уже сформированную команду или ту, в которой много звезд, было бы чрезвычайно сложно", - сказал Туран.

Наставник также отметил футбольное видение "Шахтера", которое, по его мнению, соответствует уровню крупнейших клубов мира.

"У "Шахтера" просто отличное видение игры. Это была отличная возможность выйти на уровень крупнейших клубов мира. Я работал с молодыми игроками, убеждал их и в то же время сам выступал и учителем, и учеником", - объяснил тренер.

Почему "Шахтер" стал особым выбором

Туран назвал работу в украинском клубе возможностью объединить молодых футболистов с разным культурным опытом и привить им собственное видение футбола.

"Так что для меня это был невероятный шанс, отличная возможность объединить многих молодых футболистов, смешать разные культуры и привить свое видение игры. И с точки зрения возраста и потенциала ребят, и как колоссальный жизненный опыт", - отметил Туран.

Ранее мы писали, что Арда Туран может возглавить сборную перед решающими матчами Лиги наций.

Теги: Футбол Шахтер
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