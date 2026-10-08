Турану готовят новую работу: тренер "Шахтера" может возглавить сборную

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Footmercato .

Смена наставника сборной Турции

Сообщается, что главный тренер турецкой сборной Винченцо Монтелла будет уволен из-за серии неудачных результатов.

Под его руководством команда проиграла на старте Лиги наций-2026/27 четыре матча подряд – против Франции (0:1), Италии (1:4 и 1:3) и Бельгии (0:3). Кроме того, тренеру вспоминают неудачное выступление на чемпионате мира, где команда проиграла два из трех матчей и не смогла выйти в плей-офф.

Руководство турецкого футбола намерено доверить команду Арди Турану. По плану боссов местного футбола бывший звездный полузащитник сборной, проведший за национальную команду 100 матчей, должен возглавить коллектив уже в ближайшие поединки Лиги наций. В ноябре Турция сыграет против Бельгии (12 ноября) и Франции (15 ноября).

Работа Турана в "Шахтере"

Работа во главе сборной не будет означать, что Туран покинет "Шахтер". По плану турецкой федерации, 39-летний специалист может совмещать деятельность в клубе и национальной команде. Реакция донецкого клуба на такую идею пока неизвестна.

Туран возглавил "Шахтер" в мае 2025 года. Под руководством турецкого специалиста "горняки" выиграли чемпионат Украины-2025/26 и дошли до полуфинала Лиги конференций. В настоящее время донецкий клуб занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, уступая житомирскому "Полесью" по дополнительным показателям.