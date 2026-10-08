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Футбол 08 октября 2026 · 10:03

Турану готовят новую работу: тренер "Шахтера" может возглавить сборную

Наставника донецкого клуба зовут в национальную команду после неудач в Лиге наций
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Турану готовят новую работу: тренер "Шахтера" может возглавить сборную
Арда Туран (фото: ФК "Шахтер")
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Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран получил предложение возглавить национальную сборную Турции.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Footmercato.

Смена наставника сборной Турции

Сообщается, что главный тренер турецкой сборной Винченцо Монтелла будет уволен из-за серии неудачных результатов.

Под его руководством команда проиграла на старте Лиги наций-2026/27 четыре матча подряд – против Франции (0:1), Италии (1:4 и 1:3) и Бельгии (0:3). Кроме того, тренеру вспоминают неудачное выступление на чемпионате мира, где команда проиграла два из трех матчей и не смогла выйти в плей-офф.

Руководство турецкого футбола намерено доверить команду Арди Турану. По плану боссов местного футбола бывший звездный полузащитник сборной, проведший за национальную команду 100 матчей, должен возглавить коллектив уже в ближайшие поединки Лиги наций. В ноябре Турция сыграет против Бельгии (12 ноября) и Франции (15 ноября).

Работа Турана в "Шахтере"

Работа во главе сборной не будет означать, что Туран покинет "Шахтер". По плану турецкой федерации, 39-летний специалист может совмещать деятельность в клубе и национальной команде. Реакция донецкого клуба на такую идею пока неизвестна.

Туран возглавил "Шахтер" в мае 2025 года. Под руководством турецкого специалиста "горняки" выиграли чемпионат Украины-2025/26 и дошли до полуфинала Лиги конференций. В настоящее время донецкий клуб занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, уступая житомирскому "Полесью" по дополнительным показателям.

Ранее Андреа Мальдера назвал причину поражения Украины от Венгрии.

Теги: Футбол Лига наций Шахтер
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