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Футбол 09 жовтня 2026 · 20:55

Після провалу в Лізі націй: збірна Туреччини звільнила головного тренера

Головним кандидатом на заміну італійцю вважають тренера "гірників" Арду Турана
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Після провалу в Лізі націй: збірна Туреччини звільнила головного тренера
Вінченцо Монтелла на чолі збірної Туреччини (Фото: coachmontellaofficial, Instagram)
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Турецька футбольна федерація офіційно звільнила Вінченцо Монтеллу з посади головного тренера. Причиною стала серія невдалих результатів в Лізі націй та на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Турецьку футбольну федерацію.

Провальний старт в Лізі націй

Остаточним ударом для італійського фахівця стала невдала серія у Лізі націй. У перших чотирьох матчах елітного дивізіону Туреччина не здобула жодного очка.

Команда Монтелли поступилася:

  • Франції - 0:1;
  • Італії - 1:4;
  • Бельгії - 0:3;
  • Італії - 1:3.

За підсумками чотирьох турів турецька збірна посіла останнє місце у групі A1. Після цього керівництво федерації вирішило завершити співпрацю з тренером, хоча в червні 2025-го року його контракт продовжили до завершення Євро-2028.

Чим запам’ятався Монтелла у збірній Туреччини

Монтелла очолив національну команду у вересні 2023-го року, змінивши Штефана Кунца. Під його керівництвом турки успішно пройшли кваліфікацію на Євро-2024, а на самому турнірі дісталися чвертьфіналу, де поступилися Нідерландам із рахунком 1:2.

Згодом італієць допоміг збірній підвищитися до дивізіону A Ліги націй і вивів її на чемпіонат світу-2026 - уперше за 24 роки.

Однак на мундіалі Туреччина не змогла подолати груповий етап. Команда програла Австралії (0:2) та Парагваю (0:1), а в заключному матчі перемогла США (3:2).

Загалом під керівництвом Монтелли турецька збірна провела 40 матчів: здобула 21 перемогу, п’ять разів зіграла внічию та зазнала 14 поразок.

Арда Туран - головний претендент на посаду

Серед кандидатів на заміну Монтеллі турецькі ЗМІ називали Арду Турана, який нині працює головним тренером донецького "Шахтаря". Тепер же інформацію про це поширив і авторитетній інсайдер Ніколо Скіра

У минулому Туран був одним із найвідоміших футболістів Туреччини, виступав за "Атлетіко" та Барселону, а також грав за національну збірну.

Раніше ми розповідали, що Арда Туран назвав головну причину свого приходу "Шахтаря".

Теги: Футбол Туреччина
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УПЛ 9 жовтня 15:30
Верес - : - Шахтар
Бундесліга 9 жовтня 21:30
Борусія Дортмунд - : - Вердер
Ла Ліга 9 жовтня 22:00
Малага - : - Еспаньйол
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