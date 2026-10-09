Після провалу в Лізі націй: збірна Туреччини звільнила головного тренера

Турецька футбольна федерація офіційно звільнила Вінченцо Монтеллу з посади головного тренера. Причиною стала серія невдалих результатів в Лізі націй та на чемпіонаті світу.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Турецьку футбольну федерацію.
Остаточним ударом для італійського фахівця стала невдала серія у Лізі націй. У перших чотирьох матчах елітного дивізіону Туреччина не здобула жодного очка.
Команда Монтелли поступилася:
За підсумками чотирьох турів турецька збірна посіла останнє місце у групі A1. Після цього керівництво федерації вирішило завершити співпрацю з тренером, хоча в червні 2025-го року його контракт продовжили до завершення Євро-2028.
Монтелла очолив національну команду у вересні 2023-го року, змінивши Штефана Кунца. Під його керівництвом турки успішно пройшли кваліфікацію на Євро-2024, а на самому турнірі дісталися чвертьфіналу, де поступилися Нідерландам із рахунком 1:2.
Згодом італієць допоміг збірній підвищитися до дивізіону A Ліги націй і вивів її на чемпіонат світу-2026 - уперше за 24 роки.
Однак на мундіалі Туреччина не змогла подолати груповий етап. Команда програла Австралії (0:2) та Парагваю (0:1), а в заключному матчі перемогла США (3:2).
Загалом під керівництвом Монтелли турецька збірна провела 40 матчів: здобула 21 перемогу, п’ять разів зіграла внічию та зазнала 14 поразок.
Серед кандидатів на заміну Монтеллі турецькі ЗМІ називали Арду Турана, який нині працює головним тренером донецького "Шахтаря". Тепер же інформацію про це поширив і авторитетній інсайдер Ніколо Скіра
У минулому Туран був одним із найвідоміших футболістів Туреччини, виступав за "Атлетіко" та Барселону, а також грав за національну збірну.
Раніше ми розповідали, що Арда Туран назвав головну причину свого приходу "Шахтаря".