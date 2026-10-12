rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 12 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол "Лівий Берег" і "Зоря" закрили 8-й тур УПЛ результативною битвою (відео)
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 12 жовтня 2026 · 16:17

"Лівий Берег" і "Зоря" закрили 8-й тур УПЛ результативною битвою (відео)

Матч поставив крапку в турі, після якого змінився лідер чемпіонату
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Лівий Берег" і "Зоря" закрили 8-й тур УПЛ результативною битвою (відео)
Матч "Лівий Берег" – "Зоря" (фото: УПЛ)
Додати як бажане джерело в Google

У заключному поєдинку 8-го туру української Прем'єр-ліги столичний "Лівий Берег" приймав луганську "Зорю". Гра, яка розпочалася із затримкою через повітряну тривогу, подарувала вболівальникам чотири забиті м'ячі та змінила становище команд у турнірній таблиці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

УПЛ, 8-й тур

"Лівий Берег" – "Зоря" – 1:3

Голи: Венделл, 73 – Нестеренко, 34, Мачелюк, 45+1, Горбач, 69

Переконливий заділ "Зорі" до перерви

Гості вийшли вперед у середині першої половини зустрічі. На 34-й хвилині після заблокованого удару Максима Бойка м'яч відскочив до Івана Нестеренка, який з близької відстані спокійно переграв кіпера киян Романа Жмурка.

Перед самою перервою "Зоря" подвоїла перевагу завдяки стрімкій контратаці. Саллієу Бах знайшов передачею Артема Мачелюка, і захисник влучним ударом в один дотик спрямував м'яч у дальній кут воріт.

Гол Горбача та відповідь киян

У другому таймі кияни спробували перехопити ініціативу, однак на 69-й хвилині луганці забили втретє. Кирило Дришлюк тонким пасом вивів на ударну позицію Ігоря Горбача, який у два дотики переграв воротаря господарів.

Утім, "Лівий Берег" майже одразу відповів голом престижу. На 73-й хвилині бразильський легіонер киян Венделл отримав м'яч у штрафному майданчику, хитнув захисника та влучним ударом від стійки скоротив відставання – 1:3.

Зміни у турнірній таблиці

Завдяки цій перемозі "Зоря" набрала 11 очок і піднялася на шосту сходинку в турнірній таблиці. "Лівий Берег" із 7 балами в активі залишився на 12-му місці.

Після цього туру на вершині таблиці УПЛ відбулися зміни. Лідером став донецький "Шахтар", який випередив "Полісся" після нічиєї житомирців із "Буковиною". До трійки найкращих також піднялося київське "Динамо" після перемоги над "Карпатами".

Раніше ми повідомили про нові деталі призначення Арди Турана головним тренером збірної Туреччини.

Теги: Футбол УПЛ Зоря
Головні матчі
Серія А 12 жовтня 21:45
Торіно - : - Удінезе
Ла Ліга 12 жовтня 22:00
Леванте - : - Севілья
АПЛ 12 жовтня 22:00
Ковентрі - : - Ньюкасл
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Хочу побити свій власний рекорд": Ярослава Магучіх – про нові цілі, Олімпіаду та конкуренцію "Хочу побити свій власний рекорд": Ярослава Магучіх – про нові цілі, Олімпіаду та конкуренцію Драма у 3-годинному трилері: Стародубцева віддала переможний матч на турнірі в Ухані Драма у 3-годинному трилері: Стародубцева віддала переможний матч на турнірі в Ухані Берінчик проти "Гладіатора" у Києві: розкрито несподіваний формат мегафайту Берінчик проти "Гладіатора" у Києві: розкрито несподіваний формат мегафайту
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор