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Футбол 11 ноября 2026 · 09:30

Компани вернулся к работе после госпитализации: что известно о состоянии тренера "Баварии"

Бельгийский специалист впервые после проблем со здоровьем посетил клубную базу мюнхенцев и работал в своем кабинете
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Компани вернулся к работе после госпитализации: что известно о состоянии тренера "Баварии"
Компани продолжает восстановление после госпитализации (Фото: fcbayern, Instagram)

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани вернулся к работе после госпитализации в конце октября. 10 ноября бельгиец посетил штаб-квартиру мюнхенского клуба на Зебенерштрассе, где провел время в своем кабинете и пообщался с представителями команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на немецкое издание TZ .

Компани вернулся на базу "Баварии"

Утром 10 ноября Венсан Компани прибыл в штаб-квартиру "Баварии" на Зебенерштрассе. Как сообщает TZ, тренер работал за компьютером в своем кабинете и пообщался со спортивным директором клуба Кристофом Фрейндом.

Также бельгиец наблюдал за тренировкой восстанавливающихся после травм футболистов мюнхенцев.

В то же время возвращение в клубную базу еще не означает, что Компани готов немедленно руководить командой во время матчей. По информации официального сайта "Баварии", специалист продолжает восстановление и проходит реабилитацию из-за травмы плеча.

Что произошло с тренером "Баварии"

В конце октября Компани потерял сознание во время тренировки второй команды "Баварии". После этого 40-летнего специалиста госпитализировали. Впоследствии у него диагностировали раздражение мозговых оболочек – воспаление тканей, окружающих головной и спинной мозг.

После выписки из больницы тренер восстанавливался на дому, а его обязанности временно исполнял ассистент Аарон Данс.

По словам почетного президента "Баварии" Ули Генесса, Компани вернуться к работе после международной паузы. Следующий матч мюнхенцы проведут 20 ноября против "Кельна".

"Бавария" лидирует в Бундеслиге

Несмотря на отсутствие главного тренера, мюнхенцы сохраняют высокие результаты. В настоящее время "Бавария" делит первое место в турнирной таблице Бундеслиги с дортмундской "Боруссией" - обе команды имеют по 21 очку.

В Лиге чемпионов команда занимает 13 место, набрав 8 очков после четырех туров основного этапа.

Ранее мы рассказывали, что сэр Алекс Фергюсон и легенды Манчестер Юнайтед устроили тайную встречу на Олд Траффорд .

Теги: Футбол Бавария
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