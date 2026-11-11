rbc.ua
UA | RU
Середа, 11 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Компані повернувся до роботи після госпіталізації: що відомо про стан тренера "Баварії"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 11 листопада 2026 · 09:30

Компані повернувся до роботи після госпіталізації: що відомо про стан тренера "Баварії"

Бельгійський фахівець уперше після проблем зі здоров’ям відвідав клубну базу мюнхенців та працював у своєму кабінеті
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Компані повернувся до роботи після госпіталізації: що відомо про стан тренера "Баварії"
Компані продовжує відновлення після госпіталізації (Фото: fcbayern, Instagram)

Головний тренер "Баварії" Венсан Компані повернувся до роботи після госпіталізації наприкінці жовтня. 10 листопада бельгієць відвідав штаб-квартиру мюнхенського клубу на Зебенерштрассе, де провів час у своєму кабінеті та поспілкувався з представниками команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на німецьке видання TZ.

Компані повернувся на базу "Баварії"

Вранці 10 листопада Венсан Компані прибув до штаб-квартири "Баварії" на Зебенерштрассе. Як повідомляє TZ, тренер працював за комп’ютером у своєму кабінеті та поспілкувався зі спортивним директором клубу Крістофом Фройндом.

Також бельгієць спостерігав за тренуванням футболістів мюнхенців, які відновлюються після травм.

Водночас повернення до клубної бази ще не означає, що Компані готовий негайно керувати командою під час матчів. За інформацією офіційного сайту "Баварії", фахівець продовжує відновлення та проходить реабілітацію через травму плеча.

Що сталося з тренером "Баварії"

Наприкінці жовтня Компані знепритомнів під час тренування другої команди "Баварії". Після цього 40-річного фахівця госпіталізували. Згодом у нього діагностували подразнення мозкових оболонок - запалення тканин, які оточують головний і спинний мозок.

Після виписки з лікарні тренер відновлювався вдома, а його обов’язки тимчасово виконував асистент Аарон Данс.

За словами почесного президента "Баварії" Улі Генесса, Компані має повернутися до роботи після міжнародної паузи. Наступний матч мюнхенці проведуть 20 листопада проти "Кельна".

"Баварія" лідирує у Бундеслізі

Попри відсутність головного тренера, мюнхенці зберігають високі результати. Наразі "Баварія" ділить перше місце в турнірній таблиці Бундесліги з дортмундською "Боруссією" - обидві команди мають по 21 очку.

У Лізі чемпіонів команда посідає 13-те місце, набравши 8 очок після чотирьох турів основного етапу.

Раніше ми розповідали, що сер Алекс Фергюсон та легенди "Манчестер Юнайтед" влаштували таємну зустріч на "Олд Траффорд".

Теги: Футбол Баварія
Головні матчі
WTA Finals 11 листопада 22:00
Еліна Світоліна - : - Кароліна Мухова
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Любіть футбол у собі, а не себе у футболі": Сергій Федоров – про "Динамо", збірну України та Лобановського "Любіть футбол у собі, а не себе у футболі": Сергій Федоров – про "Динамо", збірну України та Лобановського Збірна України перемогла Словаччину та одноосібно очолила групу відбору на ЧС-2028 Збірна України перемогла Словаччину та одноосібно очолила групу відбору на ЧС-2028 Костюк програла Пегулі на Підсумковому турнірі та втратила шанс на півфінал Костюк програла Пегулі на Підсумковому турнірі та втратила шанс на півфінал
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач