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Футбол 09 листопада 2026 · 09:52

Алекс Фергюсон та легенди "Манчестер Юнайтед" влаштували таємну зустріч на "Олд Траффорд"

Зірки різних поколінь вшанували тренера, який змінив історію англійського гранда
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Алекс Фергюсон та легенди "Манчестер Юнайтед" влаштували таємну зустріч на "Олд Траффорд"
Алекс Фергюсон (фото: instagram.com/official_sir_alex_ferguson)

Легендарні вихованці та підопічні сера Алекса Фергюсона зібралися на стадіоні "Олд Траффорд". Культові екс-гравці "Манчестер Юнайтед" влаштували грандіозний вечір, аби відзначити знакову віху в історії манкуніанців.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на допис у соцмережі Х Едвіна ван дер Сара.

Вечір легенд на "Олд Траффорд"

Урочистий захід на домашній арені "червоних дияволів" зібрав близько 100 особливих гостей. Приводом для зустрічі кількох поколінь футболістів стало 40-річчя з дня призначення Алекса Фергюсона головним тренером "Манчестер Юнайтед".

Серед присутніх на гала-вечорі помітили чимало зіркових ветеранів, які творили славу клубу. Зокрема, привітати легендарного наставника прибули Едвін ван дер Сар, Неманья Відіч, Робін ван Персі, Хав'єр Ернандес (Чічаріто), Даррен Флетчер, Джон О'Ши та Джонні Еванс. Також до колишніх партнерів приєднався Майкл Каррік.

Екс-голкіпер "МЮ" Едвін ван дер Сар поділився емоціями від події у своїх соціальних мережах, опублікувавши спільне фото з екс-тренером та товаришами по команді.

"Приголомшливий вечір на "Олд Траффорд", присвячений 40-річчю приходу сера Алекса в "Манчестер Юнайтед"! Було чудово знову зустрітися з хлопцями та почути чудові промови про те, який величезний слід він залишив в історії клубу", - написав нідерландець.

Алекс Фергюсон та легенди &quot;Манчестер Юнайтед&quot; влаштували таємну зустріч на &quot;Олд Траффорд&quot;

Легенди "МЮ" згадали великі часи (фото: x.com/vdsar1970)

Епоха шотландського мага

Шотландський фахівець очолив "Манчестер Юнайтед" 6 листопада 1986 року та незмінно керував командою понад чверть століття — до літа 2013 року.

За цей час Фергюсон перетворив клуб на справжнього домінанта англійського та європейського футболу. Під його керівництвом "червоні дияволи" здобули 38 трофеїв. З-поміж них – 13 титулів чемпіона Англії, дві перемоги в Лізі чемпіонів, а також численні Кубки Англії та Кубки ліги. Спадщина шотландця досі залишається золотим стандартом для манкуніанців.

Також читайте, як "Манчестер Юнайтед" та "Астон Вілла" влаштували шоу в АПЛ.

Теги: Футбол Манчестер Юнайтед Фергюсон
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