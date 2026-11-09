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Футбол 09 ноября 2026 · 09:52

Алекс Фергюсон и легенды "Манчестер Юнайтед" устроили тайную встречу на "Олд Траффорд"

Звезды разных поколений почтили тренера, сменившего историю английского гранда
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Алекс Фергюсон и легенды "Манчестер Юнайтед" устроили тайную встречу на "Олд Траффорд"
Алекс Фергюсон (фото: instagram.com/official_sir_alex_ferguson)

Легендарные воспитанники и подопечные сэра Алекса Фергюсона собрались на стадионе "Олд Траффорд". Культовые экс-игроки "Манчестер Юнайтед" устроили грандиозный вечер, чтобы отметить знаковую веху в истории манкунианцев.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение в соцсети Х Эдвина ван дер Сара.

Вечер легенд на "Олд Траффорд"

Торжественное мероприятие на домашней арене "красных дьяволов" собрало около 100 особых гостей. Поводом для встречи нескольких поколений футболистов стала 40-я годовщина назначения Алекса Фергюсона главным тренером "Манчестер Юнайтед".

Среди присутствующих на гала-вечере заметили немало звездных ветеранов, которые творили славу клуба. В частности, поздравить легендарного наставника прибыли Эдвин ван дер Сар, Неманья Видич, Робин ван Перси, Хавьер Эрнандес (Чичарито), Даррен Флетчер, Джон О'Ши и Джонни Эванс. Также к бывшим партнерам присоединился Майкл Каррик.

Экс-голкипер "МЮ" Эдвин ван дер Сар поделился эмоциями от события в своих социальных сетях, опубликовав совместное фото с бывшим тренером и товарищами по команде.

"Потрясающий вечер на "Олд Траффорд", посвященный 40-летию прихода сэра Алекса в "Манчестер Юнайтед"! Было здорово снова встретиться с ребятами и услышать замечательные речи о том, какой огромный след он оставил в истории клуба", – написал нидерландец.

Алекс Фергюсон и легенды &quot;Манчестер Юнайтед&quot; устроили тайную встречу на &quot;Олд Траффорд&quot;

Легенды "МЮ" вспомнили великие времена (фото: x.com/vdsar1970)

Эпоха шотландского мага

Шотландский специалист возглавил "Манчестер Юнайтед" 6 ноября 1986 года и неизменно руководил командой более четверти века - до лета 2013 года.

За это время Фергюсон превратил клуб в настоящего доминанта английского и европейского футбола. Под его руководством "красные дьяволы" завоевали 38 трофеев. Среди них – 13 титулов чемпиона Англии, две победы в Лиге чемпионов, а также многочисленные Кубки Англии и Кубки лиги. Наследие шотландца по-прежнему остается золотым стандартом для манкунианцев.

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Теги: Футбол Манчестер Юнайтед Фергюсон
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