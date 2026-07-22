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Футбол 22 июля 2026 · 09:18

Киевское дерби переносится: известна новая дата матча "Динамо" - "Левый Берег"

Столичное дерби на старте нового сезона перенесли почти на полгода
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Киевское дерби переносится: известна новая дата матча "Динамо" - "Левый Берег"
В начале сезона киевляне проводят насыщенную еврокубковую кампанию (Фото: fcdynamo.com)

Поединок стартового тура Украинской Премьер-Лиги сезона-2026/27 между киевским "Динамо" и столичным "Левым Берегом" не состоится в запланированные сроки. Игра была официально перенесена на зимний период.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу "Динамо" Киев.

Согласно решению клубов и организаторов, новой датой проведения поединка 1-го тура избрано 2 декабря 2026-го года. Эту встречу подопечные Игоря Костюка проведут на домашней арене.

О точном времени начала киевского дерби будет сообщено дополнительно. Предварительной датой поединка было 2 августа в 18:00.

Детали переноса

Интересно, что на момент выхода официального заявления на ресурсах динамовцев, соответствующая новость на официальном сайте УПЛ опубликована не была.

Смещение календаря традиционно связано с насыщенным графиком "Динамо" в квалификационных раундах еврокубков, где киевляне борются за путевку в основную сетку Лиги Европы.

Ранее мы сообщали, что в УПЛ опубликовали полное расписание 1-го тура чемпионата. За исключением столичного дерби, матчи других клубов остаются актуальными.

Теги: Динамо УПЛ Футбол
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Лига Европы 23 июля 20:00
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Полесье - : - Копенгаген
Лига конференций 23 июля 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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