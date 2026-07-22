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Футбол 22 липня 2026 · 09:18

Київське дербі переноситься: відома нова дата матчу "Динамо" - "Лівий Берег"

Столичне дербі на старті нового сезону перенесли майже на пів року
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Київське дербі переноситься: відома нова дата матчу "Динамо" - "Лівий Берег"
На початку сезону кияни проводять насичену єврокубкову кампанію (Фото: fcdynamo.com)

Поєдинок стартового туру Української Прем’єр-Ліги сезону-2026/27 між київським "Динамо" та столичним "Лівим Берегом" не відбудеться у заплановані строки. Гра була офіційно перенесена на зимовий період.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу "Динамо" Київ.

Згідно з рішенням клубів та організаторів, новою датою проведення поєдинку 1-го туру обрано 2 грудня 2026-го року. Цю зустріч підопічні Ігоря Костюка проведуть на домашній арені.

Про точний час початку київського дербі буде повідомлено додатково. Попередньою датою поєдинку було 2 серпня о 18:00.

Деталі перенесення

Цікаво, що на момент виходу офіційної заяви на ресурсах динамівців, відповідної новини на офіційному сайті УПЛ опубліковано не було.

Зсув календаря традиційно пов'язаний із насиченим графіком "Динамо" у кваліфікаційних раундах єврокубків, де кияни виборюють путівку до основної сітки Ліги Європи.

Раніше ми повідомляли, що в УПЛ опублікували повний розклад 1-го туру чемпіонату. За винятком столичного дербі, матчі інших клубів лишаються актуальними.

Теги: Динамо УПЛ Футбол
Головні матчі
Ліга Європи 23 липня 20:00
Динамо - : - ПАОК
Ліга конференцій 23 липня 21:00
Полісся - : - Копенгаген
Ліга конференцій 23 липня 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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