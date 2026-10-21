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Футбол 21 октября 2026 · 15:28

Катастрофа для ПСЖ: парижане потеряли двух ключевых игроков в игре с "Барселоной"

Маркиньос и Дембеле покинули поле и пропустят несколько недель
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Катастрофа для ПСЖ: парижане потеряли двух ключевых игроков в игре с "Барселоной"
Дембеле не доиграл до конца матча (Фото: PSG, Instagram)

ПСЖ остался без Усмана Дембеле и Маркиньоса на ближайшие недели. Французский вингер травмировал левое бедро, а бразильский защитник – правое во время победного матча против "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт парижского клуба.

Какие травмы получили Дембеле и Маркиньос

ПСЖ обнародовал медицинский отчет после победы над "Барселоной" со счетом 4:2 в третьем туре Лиги чемпионов.

Согласно ему, Усман Дембеле получил травму левого бедра и в ближайшие недели будет проходить лечение. Французский нападающий покинул поле еще в первом тайме встречи.

Маркиньос повредил правое бедро. Как и Дембеле, бразильский защитник будет оставаться под наблюдением медицинского персонала в течение следующих недель.

Клуб не уточнил точные сроки восстановления футболистов.

Кварацхелия также выбыл из-за серьезной травмы

Медицинский отчет ПСЖ содержит и более тревожные новости о Хвиче Кварацхелии. Грузинский вингер разорвал переднюю крестообразную связку правого колена во время матча с каталонцами.

В ближайшие дни футболист перенесет операцию. Точные сроки его возобновления клуб пока не сообщил. Ранее уже появлялась информация о серьезном повреждении вингера, однако теперь парижане предоставили официальное подтверждение.

ПСЖ победил "Барселону" в Лиге чемпионов

Несмотря на кадровые потери, парижане одержали третью победу в трех матчах основного этапа Лиги чемпионов. В поединке против "Барселоны" за ПСЖ забивали Дезире Дуэ, Лукас Эрнандес, Витинья и Фабиан Руис.

Каталонцы дважды сравнивали счет усилиями Хави Эспарта и Ламина Ямаля, однако в конце встречи французский клуб обеспечил себе победу.

Ранее мы сообщали, что "Барселона" могла пожаловаться в УЕФА на фанатов ПСЖ.

Теги: Футбол ПСЖ
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