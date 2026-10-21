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Футбол 21 жовтня 2026 · 15:28

Катастрофа для ПСЖ: парижани втратили двох ключових гравців у грі з "Барселоною"

Маркіньйос та Дембеле залишили поле та пропустять кілька тижнів
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Катастрофа для ПСЖ: парижани втратили двох ключових гравців у грі з "Барселоною"
Дембеле не дограв до кінця матчу (Фото: PSG, Instagram)

ПСЖ залишився без Усмана Дембеле та Маркіньйоса на найближчі тижні. Французький вінгер травмував ліве стегно, а бразильський захисник - праве під час переможного матчу проти "Барселони" в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт паризького клубу.

Які травми отримали Дембеле та Маркіньйос

ПСЖ оприлюднив медичний звіт після перемоги над "Барселоною" з рахунком 4:2 у третьому турі Ліги чемпіонів.

Згідно із ним, Усман Дембеле зазнав травми лівого стегна та найближчими тижнями проходитиме лікування. Французький нападник залишив поле ще в першому таймі зустрічі.

Маркіньйос пошкодив праве стегно. Як і Дембеле, бразильський захисник залишатиметься під наглядом медичного персоналу протягом наступних тижнів.

Клуб не уточнив точних термінів відновлення футболістів.

Кварацхелія також вибув через серйозну травму

Медичний звіт ПСЖ містить і значно тривожніші новини щодо Хвічі Кварацхелії. Грузинський вінгер розірвав передню хрестоподібну зв’язку правого коліна під час матчу з каталонцями.

Найближчими днями футболіст перенесе операцію. Точні терміни його відновлення клуб поки не повідомив. Ранніше вже зʼявлялась інформація про серйозне ушкодження вінгера - проте тепер парижани надали офіційне підтвердження.

ПСЖ переміг "Барселону" в Лізі чемпіонів

Попри кадрові втрати, парижани здобули третю перемогу в трьох матчах основного етапу Ліги чемпіонів. У поєдинку проти "Барселони" за ПСЖ забивали Дезіре Дуе, Лукас Ернандес, Вітінья та Фабіан Руїс.

Каталонці двічі зрівнювали рахунок зусиллями Хаві Еспарта та Ламіна Ямаля, однак наприкінці зустрічі французький клуб забезпечив собі перемогу.

Раніше ми повідомляли, що "Барселона" могла поскаржитися в УЄФА на фанатів ПСЖ.

Теги: Футбол ПСЖ
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