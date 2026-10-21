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Футбол 21 жовтня 2026 · 14:06

"Різанина по-паризьки": "Барселона" поскаржилася в УЄФА на фанатів ПСЖ

Фанати парижан зобразили фігуру з бензопилою, яка знищує емблему каталонського клубу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Різанина по-паризьки": "Барселона" поскаржилася в УЄФА на фанатів ПСЖ
Фанати ПСЖ підготували агресивний перформанс (Фото: Getty Images)

"Барселона" звернулася до УЄФА через масштабний банер уболівальників ПСЖ перед матчем Ліги чемпіонів. У каталонському клубі вважають зображення надмірно агресивним і образливим.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на ESPN.

Що зобразили вболівальники ПСЖ

Перед початком матчу Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Барселоною" вболівальники паризького клубу розгорнули на трибунах "Парк де Пренс" величезний банер. На ньому була зображена фігура в масці з бензопилою, яка знищує емблему каталонців. Під малюнком розмістили напис: "Різанина по-паризьки".

Крім того, фанати використали піротехніку, щоб імітувати іскри від бензопили під час знищення герба "Барселони". Як повідомило джерело ESPN, каталонський клуб звернувся до УЄФА, оскільки вважає таку символіку "надмірно агресивною та образливою".

Раніше ми повідомляли, що у зірки ПСЖ запідозрили важку травму після матчу з "Барселоною".

Теги: Футбол УЕФА Барселона ПСЖ
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