rbc.ua
UA | RU
Середа, 21 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Може вилетіти до кінця сезону: у зірки ПСЖ запідозрили важку травму після матчу з "Барселоною"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 21 жовтня 2026 · 11:38

Може вилетіти до кінця сезону: у зірки ПСЖ запідозрили важку травму після матчу з "Барселоною"

Відомий фахівець припускає пошкодження двох зв’язок правого коліна вінгера ПСЖ, але офіційного діагнозу поки немає
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Може вилетіти до кінця сезону: у зірки ПСЖ запідозрили важку травму після матчу з "Барселоною"
Хвіча не зміг самостійно покинути поле (Фото: kvara7, Instagram)

Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія зазнав травми правого коліна в матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони". За попередніми оцінками, грузинський футболіст може опинитися поза грою на 6-9 місяців .

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на іспанськиого фізіотерапевта Анхеля Вільянуеву у своєму дописі в соцмережі X.

Кварацхелія не зміг самостійно залишити поле

Епізод стався на 57-й хвилині матчу третього туру загального етапу Ліги чемпіонів. Під час зіткнення із захисником каталонців Хаві Еспартом грузинський вінгер невдало приземлився на газон і пошкодив праве коліно.

Кварацхелія не зміг самостійно залишити поле - йому допомогли медичні працівники паризької команди. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке був змушений замінити футболіста. Замість грузина на поле вийшов Магнес Акліуш.

Можливі терміни відновлення

Іспанський фізіотерапевт Анхель Вільянуева проаналізував відео епізоду та припустив, що Кварацхелія міг пошкодити передню хрестоподібну та внутрішню бічну зв’язки правого коліна.

"Під час зіткнення чітко видно примусове відхилення правого коліна всередину при зафіксованій стопі. Такий механізм характерний для поєднаного пошкодження передньої хрестоподібної та внутрішньої бічних зв’язок. Термін відновлення - дев’ять місяців, - написав фахівець у X.

Водночас це лише попередня оцінка фахівця, а не офіційний медичний діагноз. Інформації про точний характер ушкодження та підтверджені терміни відновлення Кварацхелії наразі немає.

Статистика Кварацхелії в сезоні

У поточному сезоні грузинський вінгер встиг зіграти 11 матчів за ПСЖ у всіх турнірах. На його рахунку два забиті м’ячі та одна результативна передача.

Якщо припущення щодо дев’ятимісячного відновлення підтвердиться, футболіст ризикуватиме пропустити значну частину, а то і весь сезон.

Раніше ми розповідали, що ПСЖ впевнено переміг "Барселону" та розповідали про інші результати матчів Ліги чемпіонів.

Теги: ПСЖ Футбол
Головні матчі
Ліга чемпіонів 21 жовтня 22:00
Інтер - : - Шахтар
Ліга чемпіонів 21 жовтня 22:00
Баварія - : - Арсенал
Ліга чемпіонів 21 жовтня 22:00
Реал - : - Лейпциг
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Восьма спроба для "гірників": де і коли дивитись матч "Інтер" - "Шахтар" в Лізі чемпіонів Восьма спроба для "гірників": де і коли дивитись матч "Інтер" - "Шахтар" в Лізі чемпіонів Може вилетіти до кінця сезону: у зірки ПСЖ запідозрили важку травму після матчу з "Барселоною" Може вилетіти до кінця сезону: у зірки ПСЖ запідозрили важку травму після матчу з "Барселоною" Хет-трик Рантанена та неймовірні камбеки: результати НХЛ Хет-трик Рантанена та неймовірні камбеки: результати НХЛ
Точки зору
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст