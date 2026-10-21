Може вилетіти до кінця сезону: у зірки ПСЖ запідозрили важку травму після матчу з "Барселоною"

Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія зазнав травми правого коліна в матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони". За попередніми оцінками, грузинський футболіст може опинитися поза грою на 6-9 місяців .

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на іспанськиого фізіотерапевта Анхеля Вільянуеву у своєму дописі в соцмережі X .

Кварацхелія не зміг самостійно залишити поле

Епізод стався на 57-й хвилині матчу третього туру загального етапу Ліги чемпіонів. Під час зіткнення із захисником каталонців Хаві Еспартом грузинський вінгер невдало приземлився на газон і пошкодив праве коліно.

Кварацхелія не зміг самостійно залишити поле - йому допомогли медичні працівники паризької команди. Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке був змушений замінити футболіста. Замість грузина на поле вийшов Магнес Акліуш.

Можливі терміни відновлення

Іспанський фізіотерапевт Анхель Вільянуева проаналізував відео епізоду та припустив, що Кварацхелія міг пошкодити передню хрестоподібну та внутрішню бічну зв’язки правого коліна.

"Під час зіткнення чітко видно примусове відхилення правого коліна всередину при зафіксованій стопі. Такий механізм характерний для поєднаного пошкодження передньої хрестоподібної та внутрішньої бічних зв’язок. Термін відновлення - дев’ять місяців, - написав фахівець у X.

Водночас це лише попередня оцінка фахівця, а не офіційний медичний діагноз. Інформації про точний характер ушкодження та підтверджені терміни відновлення Кварацхелії наразі немає.

Статистика Кварацхелії в сезоні

У поточному сезоні грузинський вінгер встиг зіграти 11 матчів за ПСЖ у всіх турнірах. На його рахунку два забиті м’ячі та одна результативна передача.

Якщо припущення щодо дев’ятимісячного відновлення підтвердиться, футболіст ризикуватиме пропустити значну частину, а то і весь сезон.