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Футбол 21 октября 2026 · 11:38

Может вылететь до конца сезона: у звезды ПСЖ заподозрили тяжелую травму после матча с "Барселоной"

Известный специалист предполагает повреждение двух связок правого колена вингера ПСЖ, но официального диагноза пока нет
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Может вылететь до конца сезона: у звезды ПСЖ заподозрили тяжелую травму после матча с "Барселоной"
Свеча не смог самостоятельно покинуть поле (Фото: kvara7, Instagram)

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия получил травму правого колена в матче Лиги чемпионов против "Барселоны". По предварительным оценкам, грузинский футболист может оказаться вне игры на 6-9 месяцев.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на испанского физиотерапевта Анхеля Вильянуеву в своем сообщении в соцсети X.

Кварацхелия не смог самостоятельно покинуть поле

Эпизод произошел на 57-й минуте матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Во время столкновения с защитником каталонцев Хави Эспартом грузинский вингер неудачно приземлился на газон и повредил правое колено.

Кварацхелия не смог самостоятельно покинуть поле – ему помогли медицинские работники парижской команды. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике был вынужден заменить футболиста. Вместо грузина на поле вышел Магнес Аклиуш.

Возможные сроки восстановления

Испанский физиотерапевт Анхель Вильянуева проанализировал видео эпизода и предположил, что Кварацхелия мог повредить переднюю крестообразную и внутреннюю боковую связку правого колена.

"При столкновении четко видно принудительное отклонение правого колена внутрь при зафиксированной стопе. Такой механизм характерен для сочетанного повреждения передней крестообразной и внутренней боковых связок. Срок восстановления - девять месяцев, - написал специалист в X.

В то же время, это лишь предварительная оценка специалиста, а не официальный медицинский диагноз. Информации о точном характере повреждения и подтвержденных сроках восстановления Кварацхелии пока нет.

Статистика Кварацхелии в сезоне

В текущем сезоне грузинский вингер успел сыграть 11 матчей за ПСЖ во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и одна результативная передача.

Если предположение о девятимесячном восстановлении подтвердится, футболист будет рисковать пропустить значительную часть, а то и весь сезон.

Ранее мы рассказывали, что ПСЖ уверенно победил "Барселону" и рассказывал о других результатах матчей Лиги чемпионов.

Теги: ПСЖ Футбол
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