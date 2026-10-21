Может вылететь до конца сезона: у звезды ПСЖ заподозрили тяжелую травму после матча с "Барселоной"

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия получил травму правого колена в матче Лиги чемпионов против "Барселоны". По предварительным оценкам, грузинский футболист может оказаться вне игры на 6-9 месяцев.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на испанского физиотерапевта Анхеля Вильянуеву в своем сообщении в соцсети X.
Эпизод произошел на 57-й минуте матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Во время столкновения с защитником каталонцев Хави Эспартом грузинский вингер неудачно приземлился на газон и повредил правое колено.
Кварацхелия не смог самостоятельно покинуть поле – ему помогли медицинские работники парижской команды. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике был вынужден заменить футболиста. Вместо грузина на поле вышел Магнес Аклиуш.
Испанский физиотерапевт Анхель Вильянуева проанализировал видео эпизода и предположил, что Кварацхелия мог повредить переднюю крестообразную и внутреннюю боковую связку правого колена.
"При столкновении четко видно принудительное отклонение правого колена внутрь при зафиксированной стопе. Такой механизм характерен для сочетанного повреждения передней крестообразной и внутренней боковых связок. Срок восстановления - девять месяцев, - написал специалист в X.
В то же время, это лишь предварительная оценка специалиста, а не официальный медицинский диагноз. Информации о точном характере повреждения и подтвержденных сроках восстановления Кварацхелии пока нет.
В текущем сезоне грузинский вингер успел сыграть 11 матчей за ПСЖ во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и одна результативная передача.
Если предположение о девятимесячном восстановлении подтвердится, футболист будет рисковать пропустить значительную часть, а то и весь сезон.
Ранее мы рассказывали, что ПСЖ уверенно победил "Барселону" и рассказывал о других результатах матчей Лиги чемпионов.