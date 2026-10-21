rbc.ua
UA | RU
Среда, 21 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол "Резня по-парижски": "Барселона" пожаловалась в УЕФА на фанатов ПСЖ
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 21 октября 2026 · 14:06

"Резня по-парижски": "Барселона" пожаловалась в УЕФА на фанатов ПСЖ

Фанаты парижан изобразили фигуру с бензопилой, уничтожающей эмблему каталонского клуба
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Резня по-парижски": "Барселона" пожаловалась в УЕФА на фанатов ПСЖ
Фанаты ПСЖ подготовили агрессивный перформанс (Фото: Getty Images)

"Барселона" обратилась в УЕФА из-за масштабного баннера болельщиков ПСЖ перед матчем Лиги чемпионов. В каталонском клубе считают изображение чрезмерно агрессивным и оскорбительным.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.

Что изобразили болельщики ПСЖ

Перед началом матча Лиги чемпионов между ПСЖ и "Барселоной" болельщики парижского клуба развернули на трибунах "Парк де Пренс" огромный баннер. На нем была изображена фигура в маске с бензопилой, уничтожающей эмблему каталонцев. Под рисунком разместили надпись: "Резня по-парижски".

Кроме того, фанаты использовали пиротехнику, чтобы имитировать искры от бензопилы при уничтожении герба "Барселоны". Как сообщил источник ESPN, каталонский клуб обратился в УЕФА, поскольку считает такую символику "чрезмерно агрессивной и оскорбительной".

Ранее мы сообщали, что у звезды ПСЖ заподозрили тяжелую травму после матча с "Барселоной".

Теги: Футбол УЕФА Барселона ПСЖ
Главные матчи
Лига чемпионов 21 октября 22:00
Интер - : - Шахтер
Лига чемпионов 21 октября 22:00
Бавария - : - Арсенал
Лига чемпионов 21 октября 22:00
Реал - : - Лейпциг
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Восьмая попытка для "горняков": где и когда смотреть матч "Интер" - "Шахтер" в Лиге чемпионов Восьмая попытка для "горняков": где и когда смотреть матч "Интер" - "Шахтер" в Лиге чемпионов Может вылететь до конца сезона: у звезды ПСЖ заподозрили тяжелую травму после матча с "Барселоной" Может вылететь до конца сезона: у звезды ПСЖ заподозрили тяжелую травму после матча с "Барселоной" Хет-трик Рантанена и невероятные камбеки: результаты НХЛ Хет-трик Рантанена и невероятные камбеки: результаты НХЛ
Мнения
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист