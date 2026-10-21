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Футбол 21 жовтня 2026 · 13:12

Тренером "Динамо" може стати легенда клубу: хто серед кандидатів

Колишні помічники Олександра Шовковського можуть отримати роботу в молодіжній або першій команді
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Тренером "Динамо" може стати легенда клубу: хто серед кандидатів
Гусев лишався в структурі киян як радник президента (Фото: ФК "Динамо")

Легенди київського "Динамо" Олег Гусєв і Сергій Федоров можуть знову працювати у тренерській структурі столичного клубу. Їх повернення може статися після звільнення Ігоря Костюка з посади головного тренера киян.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Які посади можуть отримати Гусєв і Федоров

За інформацією джерела, Олег Гусєв і Сергій Федоров повернуться до тренерської роботи в київському "Динамо". Обидва фахівці раніше входили до штабу Олександра Шовковського, але залишили першу команду після його звільнення в листопаді 2025-го року.

Найімовірніше, колишні футболісти працюватимуть із молодіжною командою "Динамо" U-21. Водночас не виключено, що вони отримають посади в тренерському штабі першої команди.

Наразі 43-річний Гусєв обіймає посаду радника президента "Динамо".

Що відбувається в тренерському штабі "Динамо"

Після відходу Шовковського Ігор Костюк сформував власну команду помічників. Однак 18 жовтня клуб звільнив його з посади головного тренера після поразки від "Полісся" у дев’ятому турі Української Прем’єр-ліги.

Виконувачем обов’язків головного тренера призначили поляка Мацея Кендзьорека. Він готує киян до наступного матчу чемпіонату проти "Кудрівки", який запланований на 23 жовтня.

Кар’єра Гусєва та Федорова в "Динамо"

Олег Гусєв виступав за київський клуб із 2003-го до 2018-го року. За цей час він провів 443 матчі в чемпіонаті України та п’ять разів ставав чемпіоном країни.

Сергій Федоров захищав кольори "Динамо" переважно з 1997-го до 2008-го року. Він здобув із командою шість чемпіонських титулів і був учасником історичного походу киян до півфіналу Ліги чемпіонів у 1999-му році під керівництвом Валерія Лобановського.

Раніше ми повідомляли, що Суркіс визначився з майбутнім тренером в "Динамо".

Теги: Футбол Динамо
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