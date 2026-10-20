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Футбол 20 жовтня 2026 · 17:41

Суркіс визначився з майбутнім тренером в "Динамо": про що він домовився з Кендзьореком

Кияни поки не затверджуватимуть фахівця на постійній основі, але планують посилити його штаб
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Суркіс визначився з майбутнім тренером в "Динамо": про що він домовився з Кендзьореком
Мацей Кендзьорек на тренуванні "Динамо" (Фото: ФК "Динамо")

Президент "Динамо" Ігор Суркіс провів розмову з Мацеєм Кендзьореком щодо майбутнього тренування команди. Польський фахівець продовжить виконувати обов’язки головного тренера, а до його штабу можуть запросити ще одного асистента.

Про це повідомляє Sport.RBC.UA із посиланням на інформацію від проєкта "ТаТоТаке".

Кендзьорек поки залишиться виконувачем обов’язків

Зустріч Ігоря Суркіса та Мацея Кендзьорика відбулася на клубній базі після тренування команди. За наявною інформацією, сторони узгодили два ключові моменти. Кендзьорек поки продовжить виконувати обов’язки головного тренера, однак остаточного рішення щодо його повноцінного призначення ще не ухвалили.

Крім того, керівництво клубу запропонувало польському фахівцю посилити тренерський штаб ще одним асистентом. Очікується, що найближчими днями до команди приєднається його земляк.

Як Кендзьорек очолив "Динамо"

Раніше Кендзьорек працював у структурі "Динамо" тренером зі стандартних положень. Обов’язки головного тренера він отримав після звільнення Ігоря Костюка, яке відбулося на тлі невдалих результатів команди та після поразки від "Полісся".

Кендзьорек майже 20 років працював із юнацькими командами та клубами нижчих ліг Польщі. А в 2025 році поляк став асистентом Олександра Шовковського в "Динамо".

Мацей Кендзьорик пережив звільнення Шовковського і залишився працювати в штабі Ігоря Костюка. Тепер же польський фахівець очолив столичний гранд, поки що із приставкою "в.о.".

Раніше ми розповідали, що "Полісся" у меншості розтрощило "Динамо" в центральній битві УПЛ.

Теги: Футбол Динамо
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