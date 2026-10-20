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Футбол 20 октября 2026 · 17:41

Суркис определился с будущим тренером в "Динамо": о чем он договорился с Кендзереком

Киевляне пока не будут утверждать специалиста на постоянной основе, но планируют усилить его штаб
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Суркис определился с будущим тренером в "Динамо": о чем он договорился с Кендзереком
Мацей Кендзерек на тренировке "Динамо" (Фото: ФК "Динамо")

Президент "Динамо" Игорь Суркис провел разговор с Мацеем Кендзереком по поводу предстоящей тренировки команды. Польский специалист продолжит исполнять обязанности главного тренера, а в его штаб могут пригласить еще одного ассистента.

Об этом сообщает Sport.RBC.UA со ссылкой на информацию от проекта "ТаТоТаке".

Кендзерок пока останется исполняющим обязанности

Встреча Игоря Суркиса и Мацея Кендзерика состоялась на клубной базе после тренировки команды. По имеющейся информации, стороны согласовали два ключевых момента. Кендзерек пока продолжит исполнять обязанности главного тренера, однако окончательного решения по его полноценному назначению еще не приняли.

Кроме того, руководство клуба предложило польскому специалисту усилить тренерский штаб еще одним ассистентом. Ожидается, что в ближайшие дни к команде присоединится его земляк.

Как Кендзерек возглавил "Динамо"

Ранее Кендзерек работал в структуре "Динамо" тренером по стандартным положениям. Обязанности главного тренера он получил после увольнения Игоря Костюка, которое произошло на фоне неудачных результатов команды и после поражения от "Полесья".

Кендзерек почти 20 лет работал с юношескими командами и клубами низших лег Польши. А в 2025 году поляк стал ассистентом Александра Шовковского в "Динамо".

Мацей Кендзерик пережил увольнение Шовковского и остался работать в штабе Игоря Костюка. Теперь же польский специалист возглавил столичный гранд, пока с приставкой "и.о.".

Ранее мы рассказывали, что "Полесье" в меньшинстве разгромило "Динамо" в центральной битве УПЛ.

Теги: Футбол Динамо
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