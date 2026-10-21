Тренером "Динамо" может стать легенда клуба: кто среди кандидатов

Легенды киевского "Динамо" Олег Гусев и Сергей Федоров могут снова работать в тренерской структуре столичного клуба. Их возвращение может произойти после увольнения Игоря Костюка с поста главного тренера киевлян.

Какие должности могут получить Гусев и Федоров

По информации источника, Олег Гусев и Сергей Федоров вернутся к тренерской работе в киевском "Динамо". Оба специалиста ранее входили в штаб Александра Шовковского, но покинули первую команду после его увольнения в ноябре 2025 года.

Скорее всего, бывшие футболисты будут работать с молодежной командой "Динамо" U-21. В то же время, не исключено, что они получат должности в тренерском штабе первой команды.

Сейчас 43-летний Гусев занимает должность советника президента "Динамо".

Что происходит в тренерском штабе "Динамо"

После ухода Шовковского Игорь Костюк сформировал свою команду помощников. Однако 18 октября клуб уволил его с должности главного тренера после поражения от "Полесья" в девятом туре Украинской Премьер-лиги.

Исполняющим обязанности главного тренера назначили поляка Мацея Кендзерека. Он готовит киевлян к следующему матчу чемпионата против "Кудровки", который запланирован на 23 октября.

Карьера Гусева и Федорова в "Динамо"

Олег Гусев выступал за киевский клуб с 2003 по 2018 год. За это время он провел 443 матча в чемпионате Украины и пять раз становился чемпионом страны.

Сергей Федоров защищал цвета "Динамо" преимущественно с 1997 по 2008 год. Он получил с командой шесть чемпионских титулов и был участником исторического похода киевлян в полуфинал Лиги чемпионов в 1999 году под руководством Валерия Лобановского.