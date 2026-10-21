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Футбол 21 жовтня 2026 · 10:05

Восьма спроба для "гірників": де і коли дивитись матч "Інтер" - "Шахтар" в Лізі чемпіонів

Чемпіон Італії є регулярним та дуже незручним суперником для українського клубу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Восьма спроба для "гірників": де і коли дивитись матч "Інтер" - "Шахтар" в Лізі чемпіонів
"Шахтар" поки жодного разу не перемагав "Інтер" (Фото: ФК "Шахтар")

У середу, 21 жовтня, донецький "Шахтар" вчергове зустрінеться з міланським "Інтером". Італійці підходять до цієї зустрічі з двома поразками в двох матчах Ліги чемпіонів.

Де і коли дивитися матч - розповідає Sport RBC.UA.

Розклади перед матчем

Обидві команди здобули перемоги у внутрішніх чемпіонатах, проте зробили це по-різному. Якщо "Шахтар" загалом без проблем здолав "Колос", то "Інтер" здобув вольову перемогу над "Болоньєю" і витратив чимало сил.

Також плюсом для "гірників" є і те, що проти ковалівців Арда Туран використав ротацію - свої хвилини отримали Проспер Оба, Мейрелліш та Бруніньйо. Зрештою, в Мілан "Шахтар" вирушає бойовим складом - відсутній фактично лише Егіналду, який досі відновлюється після травми плеча.

Натомість "Інтер" не зможе розраховувати на свого головного бомбардира та лідера команди Лаутаро Мартінеса. Аргентинець вже має в своєму активі 6+1 на старті сезону, тож це дійсно серйозна втрата для нерадзуррі. Також пошкодження мають Павар, Стоунз та Джонс.

Історія зустрічей

"Інтер" та "Шахтар" є регулярними суперниками в єврокубках - з 2005-го року команди зустрічались між собою сім разів в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. При цьому, на жаль, "гірники" не мають жодної перемоги над італійським грандом:

  • 10.08.2005. Ліга чемпіонів. "Шахтар" - "Інтер" - 0:2
  • 24.08.2005. Ліга чемпіонів. "Інтер" - "Шахтар" - 1:1
  • 17.08.2020. Ліга Європи. "Інтер" - "Шахтар" - 5:0
  • 27.10.2020. Ліга чемпіонів. "Шахтар" - "Інтер" - 0:0
  • 09.12.2020. Ліга чемпіонів. "Інтер" - "Шахтар" - 0:0
  • 28.09.2021. Ліга чемпіонів. "Шахтар" - "Інтер" - 0:0
  • 24.11.2021. Ліга чемпіонів. "Інтер" - "Шахтар" - 2:0

Де і коли дивитись матч

Поєдинок Ліги чемпіонів між "Інтером" та "Шахтарем" покаже OTT-сервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором турніру. Цей матч доступний у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Коментатором матчу стане Сергій Лук'яненко. А в студії перед матчем працюватимуть ведучий Віталій Кравченко та експерти Олександр Головко та Вадим Скічко.

Раніше ми повідомляли, що наступний матч "Шахтаря" в Лізі чемпіонів довірили арбітру з досвідом розгрому "Динамо".

Теги: Футбол Шахтар
Головні матчі
Ліга чемпіонів 21 жовтня 22:00
Інтер - : - Шахтар
Ліга чемпіонів 21 жовтня 22:00
Баварія - : - Арсенал
Ліга чемпіонів 21 жовтня 22:00
Реал - : - Лейпциг
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