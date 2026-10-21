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Футбол 21 октября 2026 · 10:05

Восьмая попытка для "горняков": где и когда смотреть матч "Интер" - "Шахтер" в Лиге чемпионов

Чемпион Италии является регулярным и очень неудобным соперником для украинского клуба
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Восьмая попытка для "горняков": где и когда смотреть матч "Интер" - "Шахтер" в Лиге чемпионов
"Шахтер" пока ни разу не побеждал "Интер" (Фото: ФК "Шахтер")

В среду, 21 октября, донецкий "Шахтер" в очередной раз встретится с миланским "Интером". Итальянцы подходят к этой встрече с двумя поражениями в двух матчах Лиги чемпионов.

Где и когда смотреть матч – рассказывает Sport RBC.UA.

Разложи перед матчем

Обе команды одержали победы во внутренних чемпионатах, однако сделали это по-разному. Если "Шахтер" вообще без проблем одолел "Колос" , то "Интер" одержал волевую победу над "Болоньей" и потратил немало сил.

Также плюсом для "горняков" является и то, что против кузнецов Арда Туран использовал ротацию - свои минуты получили Проспер Оба, Мейреллиш и Бруниньо. В конце концов, в Милан "Шахтер" отправляется боевым составом - отсутствует фактически только Эгиналда, который до сих пор восстанавливается после травмы плеча.

"Интер" не сможет рассчитывать на своего главного бомбардира и лидера команды Лаутаро Мартинеса. Аргентинец уже имеет в своем активе 6+1 на старте сезона, так что это действительно серьезная потеря для нерадзурри. Также повреждены Павар, Стоунз и Джонс.

История встреч

"Интер" и "Шахтер" являются регулярными соперниками в еврокубках - с 2005 года команды встречались между собой семь раз в Лиге чемпионов и Лиге Европы. При этом, к сожалению, у "горняков" нет ни одной победы над итальянским грандом:

  • 10.08.2005. Лига чемпионов. "Шахтер" – "Интер" – 0:2
  • 24.08.2005. Лига чемпионов. "Интер" – "Шахтер" – 1:1
  • 17.08.2020. Лига Европы. "Интер" – "Шахтер" – 5:0
  • 27.10.2020. Лига чемпионов. "Шахтер" – "Интер" – 0:0
  • 09.12.2020. Лига чемпионов. "Интер" – "Шахтер" – 0:0
  • 28.09.2021. Лига чемпионов. "Шахтер" – "Интер" – 0:0
  • 24.11.2021. Лига чемпионов. "Интер" – "Шахтер" – 2:0

Где и когда смотреть матч

Поединок Лиги чемпионов между "Интером" и "Шахтером" покажет OTT-сервис MEGOGO, являющийся официальным транслятором турнира. Этот матч доступен в разделе "Спорт" и на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Комментатором матча станет Сергей Лукьяненко. А в студии перед матчем будут работать ведущий Виталий Кравченко и эксперты Александр Головко и Вадим Скичко.

Ранее мы сообщали, что следующий матч "Шахтера" в Лиге чемпионов доверили арбитру с опытом разгрома "Динамо".

Теги: Футбол Шахтер
Главные матчи
Лига чемпионов 21 октября 22:00
Интер - : - Шахтер
Лига чемпионов 21 октября 22:00
Бавария - : - Арсенал
Лига чемпионов 21 октября 22:00
Реал - : - Лейпциг
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