rbc.ua
UA | RU
Вторник, 20 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол "Подвел меня и команду": тренер раскрыл подробности конфликта с Роналду
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 20 октября 2026 · 22:57

"Подвел меня и команду": тренер раскрыл подробности конфликта с Роналду

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" рассказал о разговоре с португальцем, проблемах с его физической формой и причинах разрыва
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Подвел меня и команду": тренер раскрыл подробности конфликта с Роналду
Тен Гаг и Роналду в Манчестер Юнайтед (Фото: Getty Images)

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Гаг заявил, что Криштиану Роналду подвел и его лично и команду во время совместной работы в составе "дьяволов". Нидерландец также объяснил, почему был вынужден принимать непростые решения по звездному форварду.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Эрика тен Гага для The Athletic.

Тен Гаг обвинил Роналду

Криштиану Роналду во второй раз вернулся в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году, еще при руководстве Уле Гуннара Сульшера. Когда летом 2022-го команду возглавил Эрик тен Гаг, португалец оставался одним из главных игроков клуба, однако их сотрудничество завершилось скандалом уже через несколько месяцев.

"Он подвел команду и подвел меня, ведь мы на него рассчитывали. Перед тем, как приехать в Манчестер Юнайтед, я даже летал в Португалию, чтобы поговорить с ним о своих планах", - рассказал тен Гаг.

Нидерландец подчеркнул, что всегда уважал Роналду как одного из лучших футболистов в истории, но в должности тренера должен принимать рациональные решения в интересах команды.

Почему Роналду потерял место в основе "МЮ"

В октябре 2022 года тен Гаг отстранил португальца от матча АПЛ против "Челси". Это произошло после того, как Роналду тремя днями раньше отказался выходить на замену в поединке с "Тоттенгэмом".

В ноябре форвард дал резонансное интервью, в котором заявил, что чувствует себя преданным клубом и не уважает тренера. В конце концов, стороны договорились о прекращении сотрудничества, а Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" во время сезона-2022/23.

За время работы под руководством тен Гага португалец провел 16 матчей и забил три гола.

Бывший тренер также отверг утверждение, что требовал от 37-летнего на тот момент нападающего чрезмерного прессинга, который физически не мог выполнять. По его мнению, проблема заключалась в недостаточной подготовке футболиста.

"Он не бегал ни с мячом, ни без него. Причина была в том, что он не подготовил себя должным образом. Каждая топкоманда должна поддерживать своих звезд, но и звезды должны работать на команду", – пояснил тен Гаг.

По словам нидерландца, Роналду также призвал партнеров экономить силы на тренировках. Тренер признавал, что такой подход может быть оправдан для игроков, которые уже находятся в отличной физической форме, но сначала футболистам необходимо добиться должного уровня готовности.

Тен Гаг рассказал, каких игроков хотел подписать

В интервью бывший наставник "Манчестер Юнайтед" также рассказал о трансферных планах. Среди футболистов, которых он хотел видеть в команде были Фрэнки де Йонг, Гарри Кейн и Деклан Райс.

Кроме того, тен Гаг выступал против продажи Скотта Мактоминея в "Наполи" в августе 2024 года.

По словам тренера, в течение работы в Манчестере он неоднократно отмечал проблемы с комплектованием состава, в частности в центре обороны и полузащиты. Однако самой большой проблемой команды на протяжении всех трех лет он назвал нехватку голов.

Ранее Sport RBC.UA разбирал проблемы "Манчестер Юнайтед" на старте текущего сезона, и большинство из этих проблем сопровождают клуб не первый год.

Теги: Футбол Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду
Главные матчи
Лига чемпионов 20 октября 22:00
ПСЖ - : - Барселона
Лига чемпионов 20 октября 22:00
Ливерпуль - : - Вильярреал
Лига чемпионов 20 октября 22:00
Штуттгарт - : - Атлетико
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
"Сабах" навязал борьбу "Боруссии", "Фенербахче" упустил победу: результаты ЛЧ "Сабах" навязал борьбу "Боруссии", "Фенербахче" упустил победу: результаты ЛЧ Деклассировали соперника: сборная Украины по футзалу ударно начала отбор на ЧМ Деклассировали соперника: сборная Украины по футзалу ударно начала отбор на ЧМ Шанс сравнять счет: Костюк узнала соперницу на турнире в Нинбо Шанс сравнять счет: Костюк узнала соперницу на турнире в Нинбо
Мнения
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист