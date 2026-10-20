"Подвел меня и команду": тренер раскрыл подробности конфликта с Роналду

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Гаг заявил, что Криштиану Роналду подвел и его лично и команду во время совместной работы в составе "дьяволов". Нидерландец также объяснил, почему был вынужден принимать непростые решения по звездному форварду.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Эрика тен Гага для The Athletic.
Криштиану Роналду во второй раз вернулся в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году, еще при руководстве Уле Гуннара Сульшера. Когда летом 2022-го команду возглавил Эрик тен Гаг, португалец оставался одним из главных игроков клуба, однако их сотрудничество завершилось скандалом уже через несколько месяцев.
"Он подвел команду и подвел меня, ведь мы на него рассчитывали. Перед тем, как приехать в Манчестер Юнайтед, я даже летал в Португалию, чтобы поговорить с ним о своих планах", - рассказал тен Гаг.
Нидерландец подчеркнул, что всегда уважал Роналду как одного из лучших футболистов в истории, но в должности тренера должен принимать рациональные решения в интересах команды.
В октябре 2022 года тен Гаг отстранил португальца от матча АПЛ против "Челси". Это произошло после того, как Роналду тремя днями раньше отказался выходить на замену в поединке с "Тоттенгэмом".
В ноябре форвард дал резонансное интервью, в котором заявил, что чувствует себя преданным клубом и не уважает тренера. В конце концов, стороны договорились о прекращении сотрудничества, а Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" во время сезона-2022/23.
За время работы под руководством тен Гага португалец провел 16 матчей и забил три гола.
Бывший тренер также отверг утверждение, что требовал от 37-летнего на тот момент нападающего чрезмерного прессинга, который физически не мог выполнять. По его мнению, проблема заключалась в недостаточной подготовке футболиста.
"Он не бегал ни с мячом, ни без него. Причина была в том, что он не подготовил себя должным образом. Каждая топкоманда должна поддерживать своих звезд, но и звезды должны работать на команду", – пояснил тен Гаг.
По словам нидерландца, Роналду также призвал партнеров экономить силы на тренировках. Тренер признавал, что такой подход может быть оправдан для игроков, которые уже находятся в отличной физической форме, но сначала футболистам необходимо добиться должного уровня готовности.
В интервью бывший наставник "Манчестер Юнайтед" также рассказал о трансферных планах. Среди футболистов, которых он хотел видеть в команде были Фрэнки де Йонг, Гарри Кейн и Деклан Райс.
Кроме того, тен Гаг выступал против продажи Скотта Мактоминея в "Наполи" в августе 2024 года.
По словам тренера, в течение работы в Манчестере он неоднократно отмечал проблемы с комплектованием состава, в частности в центре обороны и полузащиты. Однако самой большой проблемой команды на протяжении всех трех лет он назвал нехватку голов.
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