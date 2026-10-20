"Підвів мене та команду": тренер розкрив подробиці конфлікту з Роналду

Колишній тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Гаг заявив, що Кріштіану Роналду підвів і його особисто, і команду під час спільної роботи в складі "дияволів". Нідерландець також пояснив, чому був змушений ухвалювати непрості рішення щодо зіркового форварда.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на інтерв'ю Еріка тен Гага для The Athletic .

Тен Гаг звинуватив Роналду

Кріштіану Роналду вдруге повернувся до "Манчестер Юнайтед" у 2021-му році, ще за керівництва Уле Гуннара Сульшера. Коли влітку 2022-го команду очолив Ерік тен Гаг, португалець залишався одним із головних гравців клубу, однак їхня співпраця завершилася скандалом уже за кілька місяців.

"Він підвів команду і підвів мене, адже ми на нього розраховували. Перед тим, як приїхати в “Манчестер Юнайтед”, я навіть літав до Португалії, щоб поговорити з ним про свої плани", - розповів тен Гаг.

Нідерландець наголосив, що завжди поважав Роналду як одного з найкращих футболістів в історії, але на посаді тренера мав ухвалювати раціональні рішення в інтересах команди.

Чому Роналду втратив місце в основі "МЮ"

У жовтні 2022-го року тен Гаг відсторонив португальця від матчу АПЛ проти "Челсі". Це сталося після того, як Роналду трьома днями раніше відмовився виходити на заміну в поєдинку з "Тоттенгемом".

У листопаді форвард дав резонансне інтерв’ю, в якому заявив, що відчуває себе зрадженим клубом і не поважає тренера. Зрештою сторони домовилися про припинення співпраці, а Роналду залишив "Манчестер Юнайтед" під час сезону-2022/23.

За час роботи під керівництвом тен Гага португалець провів 16 матчів і забив три голи.

Колишній тренер також відкинув твердження, що вимагав від 37-річного на той момент нападника надмірного пресингу, який той фізично не міг виконувати. На його думку, проблема полягала в недостатній підготовці футболіста.

"Він не бігав ані з м’ячем, ані без нього. Причина була в тому, що він не підготував себе належним чином. Кожна топкоманда має підтримувати своїх зірок, але й зірки повинні працювати на команду", - пояснив тен Гаг.

За словами нідерландця, Роналду також закликав партнерів заощаджувати сили на тренуваннях. Тренер визнавав, що такий підхід може бути виправданим для гравців, які вже перебувають у чудовій фізичній формі, але спочатку футболістам необхідно досягти належного рівня готовності.

Тен Гаг розповів, яких гравців хотів підписати

В інтерв’ю колишній наставник "Манчестер Юнайтед" також розповів про трансферні плани. Серед футболістів, яких він хотів бачити в команді, були Френкі де Йонг, Гаррі Кейн і Деклан Райс.

Крім того, тен Гаг виступав проти продажу Скотта Мактомінея до "Наполі" в серпні 2024-го року.

За словами тренера, протягом роботи в Манчестері він неодноразово наголошував на проблемах із комплектуванням складу, зокрема в центрі оборони та півзахисті. Однак найбільшою проблемою команди впродовж усіх трьох років він назвав нестачу голів.