"Підвів мене та команду": тренер розкрив подробиці конфлікту з Роналду

Колишній тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Гаг заявив, що Кріштіану Роналду підвів і його особисто, і команду під час спільної роботи в складі "дияволів". Нідерландець також пояснив, чому був змушений ухвалювати непрості рішення щодо зіркового форварда.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на інтерв'ю Еріка тен Гага для The Athletic.
Кріштіану Роналду вдруге повернувся до "Манчестер Юнайтед" у 2021-му році, ще за керівництва Уле Гуннара Сульшера. Коли влітку 2022-го команду очолив Ерік тен Гаг, португалець залишався одним із головних гравців клубу, однак їхня співпраця завершилася скандалом уже за кілька місяців.
"Він підвів команду і підвів мене, адже ми на нього розраховували. Перед тим, як приїхати в “Манчестер Юнайтед”, я навіть літав до Португалії, щоб поговорити з ним про свої плани", - розповів тен Гаг.
Нідерландець наголосив, що завжди поважав Роналду як одного з найкращих футболістів в історії, але на посаді тренера мав ухвалювати раціональні рішення в інтересах команди.
У жовтні 2022-го року тен Гаг відсторонив португальця від матчу АПЛ проти "Челсі". Це сталося після того, як Роналду трьома днями раніше відмовився виходити на заміну в поєдинку з "Тоттенгемом".
У листопаді форвард дав резонансне інтерв’ю, в якому заявив, що відчуває себе зрадженим клубом і не поважає тренера. Зрештою сторони домовилися про припинення співпраці, а Роналду залишив "Манчестер Юнайтед" під час сезону-2022/23.
За час роботи під керівництвом тен Гага португалець провів 16 матчів і забив три голи.
Колишній тренер також відкинув твердження, що вимагав від 37-річного на той момент нападника надмірного пресингу, який той фізично не міг виконувати. На його думку, проблема полягала в недостатній підготовці футболіста.
"Він не бігав ані з м’ячем, ані без нього. Причина була в тому, що він не підготував себе належним чином. Кожна топкоманда має підтримувати своїх зірок, але й зірки повинні працювати на команду", - пояснив тен Гаг.
За словами нідерландця, Роналду також закликав партнерів заощаджувати сили на тренуваннях. Тренер визнавав, що такий підхід може бути виправданим для гравців, які вже перебувають у чудовій фізичній формі, але спочатку футболістам необхідно досягти належного рівня готовності.
В інтерв’ю колишній наставник "Манчестер Юнайтед" також розповів про трансферні плани. Серед футболістів, яких він хотів бачити в команді, були Френкі де Йонг, Гаррі Кейн і Деклан Райс.
Крім того, тен Гаг виступав проти продажу Скотта Мактомінея до "Наполі" в серпні 2024-го року.
За словами тренера, протягом роботи в Манчестері він неодноразово наголошував на проблемах із комплектуванням складу, зокрема в центрі оборони та півзахисті. Однак найбільшою проблемою команди впродовж усіх трьох років він назвав нестачу голів.
Раніше Sport RBC.UA розбирав проблеми "Манчестер Юнайтед" на старті поточного сезону, і більшість з цих проблем супроводжують клуб не перший рік.