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Зимові види 21 жовтня 2026 · 10:46

Хет-трик Рантанена та неймовірні камбеки: результати НХЛ

"Тампа-Бей" розгромила "Вегас", "Даллас" вирвав перемогу в овертаймі, а "Сіетл" відігрався після втрати переваги у три шайби
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Хет-трик Рантанена та неймовірні камбеки: результати НХЛ
Рантанен став головним героєм "Далласа" (Фото: NHL.com)

В ніч на 21 жовтня в НХЛ відбулися одразу 11 матчів. Головним героєм дня став Мікко Рантанен, який оформив хет-трик.

Про результати матчів НХЛ розповідає Sport RBC.UA.

Кучеров повторив рекорд "Тампи", Рантанен оформив хет-трик

Однією з головних подій ігрового дня стала перемога "Тампа-Бей Лайтнінг" над "Вегас Голден Найтс". Нікіта Кучеров набрав три очки - закинув шайбу та віддав дві результативні передачі. Завдяки цьому він досяг позначки 1137 очок за "Тампу" й зрівнявся зі Стівеном Стемкосом за клубним рекордом. Ентоні Чіреллі відзначився дублем, а Андрій Василевський здійснив 32 сейви.

"Вегас Голден Найтс" - "Тампа-Бей Лайтнінг" - 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)

Ще один хет-трик записав до активу Мікко Рантанен. Фінський форвард закинув усі три шайби "Даллас Старз" у переможному матчі проти "Бостон Брюїнз" - 3:2 в овертаймі. Вирішальний гол Рантанен забив у більшості на 3:52 додаткового часу. Завдяки цьому "Даллас" перервав п’ятиматчеву переможну серію "Бостона".

"Даллас Старз" - "Бостон Брюїнз" - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

"Сан-Хосе" вирвав перемогу, а "Едмонтон" врятувався в овертаймі

"Сан-Хосе Шаркс" здолав "Монреаль Канадієнс". Каліфорнійці поступалися двома шайбами в третьому періоді, але зуміли перевести гру в додатковий час. Маклін Селебріні оформив дубль, а його гол у більшості приніс "Шаркс" перемогу. Також у складі гостей відзначилися Майкл Міса та Тайлер Тоффолі.

"Монреаль Канадієнс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 0:2, 0:1)

Не менш драматичним виявився матч "Міннесоти" та "Едмонтона". "Ойлерз" відігралися з рахунку 1:3 у третьому періоді, проте перемогу "Едмонтону" приніс вже в овертаймі захисник Еван Бушар, який реалізував більшість. Коннор Макдевід записав на свій рахунок три асисти та продовжив результативну серію від початку сезону до дев’яти матчів.

"Едмонтон Ойлерз" - "Міннесота Вайлд" - 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

"Сіетл" ледь не розгубив перевагу у три шайби

"Сіетл Кракен" переміг "Детройт Ред Вінгз" у серії булітів. Господарі вели з перевагою у три шайби, але "Детройт" забив тричі в заключному періоді. Алекс Дебрінкет зрівняв рахунок за 17 секунд до кінця основного часу, оформивши свій 300-й гол у НХЛ. У серії булітів вирішальну спробу реалізував Боббі Макманн.

"Сієтл Кракен" - "Детройт Ред Вінгз" - 4:3 Б (1:0, 2:0, 0:3, 1:0)

В іншому матчі "Кароліна Гаррікейнз" здолала "Ванкувер Кенакс". Ніколя Деслор'є, Микола Елерс і Логан Станковен оформили по дублю. Для "Ванкувера" це була вже восьма поспіль поразка.

"Ванкувер Кенакс" - "Кароліна Гаррікейнз" - 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)

"Торонто" та "Лос-Анджелес" здобули переконливі перемоги

"Мейпл Ліфс" розгромив "Коламбус". Канадський клуб закинув чотири шайби в другому періоді. Кірілл Марченко відзначився у матчі проти колишньої команди, а Істон Кован і Джек Рословік набрали по три очки. Остін Меттьюз забив свій 436-й гол у НХЛ у 700-му матчі регулярного чемпіонату в кар’єрі.

"Коламбус Блю Джекетс" - "Торонто Мейпл Ліфс" - 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)

"Лос-Анджелес Кінгз" переміг "Вашингтон Кепіталз", хоча після першого періоду поступався 0:2. Каліфорнійці відповіли п’ятьма шайбами поспіль. Адріан Кемпе оформив дубль, Артемій Панарін набрав три очки - гол і дві передачі. Для "Кінгз" це була перша перемога в сезоні.

"Вашингтон Кепіталз" - "Лос-Анджелес Кінгз" - 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)

"Нью-Джерсі" втримав перевагу, "Сент-Луїс" переміг у більшості

"Девілз" здолав "Колорадо" - Люк Евангеліста, який повернувся до складу після хвороби, набрав два очки (гол і асист). Воротар "Нью-Джерсі" Джейк Аллен відбив 30 кидків, тоді як Артурі Лехконен оформив дубль за "Колорадо".

"Нью-Джерсі Девілз" - "Колорадо Евеланш" - 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

"Сент-Луїс Блюз" переміг "Вінніпег Джетс". Вирішальну шайбу в більшості у третьому періоді закинув Філіп Броберг. Голкіпер господарів Джоел Гофер відбив 32 кидки, а "Вінніпег" зазнав третьої поразки поспіль.

"Сент-Луїс Блюз" - "Вінніпег Джетс" - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

"Айлендерс" втримали перевагу над "Анахаймом"

"Нью-Йорк Айлендерс" переміг "Анахайм Дакс" - господарі закинули три шайби у першому періоді. За "Айлендерс" відзначилися Ондржей Палат, Віктор Еклунд і Саймон Гольмстрем. "Анахайм" скоротив відставання до мінімуму, але врятувати матч не зміг і зазнав четвертої поспіль поразки.

"Нью-Йорк Айлендерс" - "Анахайм Дакс" - 3:2 (3:1, 0:0, 1:0)

Раніше ми розповідали, що "Філадельфія" перервала серію поразок, а "Рейнджерс" увірвався в топ Сходу.

Теги: Хокей НХЛ
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