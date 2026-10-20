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Зимові види 20 жовтня 2026 · 09:52

НХЛ: "Філадельфія" перервала серію поразок, а "Рейнджерс" увірвався в топ Сходу (відео)

У чотирьох матчах регулярного чемпіонату визначальними стали яскраві перформанси
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
НХЛ: "Філадельфія" перервала серію поразок, а "Рейнджерс" увірвався в топ Сходу (відео)
"Торонто" здобув вольову перемогу (фото: x.com/MapleLeafs)

У Національній хокейній лізі відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату. Ігровий день відзначився впевненим виступом "Нью-Йорка", сенсаційним результатом у Філадельфії та принциповою дуеллю перших номерів драфту.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Впевнений хід "Рейнджерс" та сенсація від "Філадельфії"

"Нью-Йорк Рейнджерс" на власному льоду реабілітувався перед уболівальниками після двох поразок поспіль, упевнено перегравши "Анагайм" з рахунком 5:2. Нью-йоркці демонструють чудовий старт сезону та виграли вже шість домашніх поєдинків поспіль, що дозволило їм піднятися до топ-2 Східної конференції.

Натомість справжню несподіванку створила "Філадельфія", яка перервала серію з семи поразок і здобула лише другу перемогу в сезоні, здолавши "Колорадо" (3:2). Головним героєм зустрічі став форвард Тревор Зеграс, який віддав три результативні передачі.

Водночас "Піттсбург" поступився "Юті" (4:5) і зазнав вже четвертої поразки поспіль.

Дуель перших номерів драфту

У центральному матчі дня "Торонто" виявився сильнішим за "Сан-Хосе", здобувши вольову перемогу з рахунком 3:1. Поєдинок привернув особливу увагу протистоянням перших номерів драфту – Маккліна Селебріні та Гевіна Маккенни.

Переможцем із цієї дуелі вийшов саме Маккенна, який відзначився закинутою шайбою. Вагомий внесок у тріумф господарів зробив і Остон Меттьюз, який набрав три очки за гру.

Результати матчів НХЛ за 20 жовтня:

  • "Рейнджерс" – "Анагайм" – 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
  • "Філадельфія" – "Колорадо" – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
  • "Торонто" – "Сан-Хосе" – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
  • "Юта" – "Піттсбург" – 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)

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Теги: Хокей НХЛ
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