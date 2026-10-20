НХЛ: "Филадельфия" прервала серию поражений, а "Рейнджерс" ворвался в топ Востока (видео)

В Национальной хоккейной лиге прошли очередные поединки регулярного чемпионата. Игровой день отметился уверенным выступлением "Нью-Йорка", сенсационным результатом в Филадельфии и принципиальной дуэлью первых номеров драфта.

Уверенный ход "Рейнджерс" и сенсация от "Филадельфии"

"Нью-Йорк Рейнджерс" на собственном льду реабилитировался перед болельщиками после двух поражений подряд, уверенно обыграв "Анахайм" со счетом 5:2. Нью-йоркцы демонстрируют отличный старт сезона и выиграли уже шесть домашних поединков подряд, что позволило им подняться в топ-2 Восточной конференции.

Настоящую неожиданность создала "Филадельфия", которая прервала серию из семи поражений и одержала лишь вторую победу в сезоне, одолев "Колорадо" (3:2). Главным героем встречи стал форвард Тревор Зеграс, отдавший три результативных передачи.

В то же время "Питтсбург" уступил "Юте" (4:5) и потерпел уже четвертое поражение подряд.

Дуэль первых номеров драфта

В центральном матче дня "Торонто" оказался сильнее "Сан-Хосе", одержав волевую победу со счетом 3:1. Поединок привлек особое внимание противостояниям первых номеров драфта – Макклина Селебрини и Гэвина Маккенны.

Победителем из этой дуэли вышел именно Маккенна, отличившийся заброшенной шайбой. Весомый вклад в триумф хозяев внес и Остон Мэттьюз, набравший три очка за игру.

Результаты матчей НХЛ за 20 октября: