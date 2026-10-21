Хет-трик Рантанена и невероятные камбеки: результаты НХЛ

В ночь на 21 октября в НХЛ прошли сразу 11 матчей. Главным героем дня стал Микко Рантанен, оформивший хет-трик.

Кучеров повторил рекорд "Тампы", Рантанен оформил хет-трик

Одним из главных событий игрового дня стала победа "Тампа-Бэй Лайтнинг" над "Вегас Голден Найтс". Никита Кучеров набрал три очка – забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Благодаря этому он достиг отметки 1137 очков за "Тампу" и сравнялся со Стивеном Стемкосом по клубному рекорду. Энтони Чирелли отличился дублем, а Андрей Василевский совершил 32 сейва.

"Вегас Голден Найтс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)

Еще один хет-трик записал в актив Микко Рантанен. Финский форвард забросил все три шайбы "Даллас Старз" в победном матче против "Бостон Брюинз" - 3:2 в овертайме. Решающий гол Рантанен забил в большинстве своем на 3:52 дополнительного времени. Благодаря этому "Даллас" прервал пятиматчевую победную серию "Бостона".

"Даллас Старз" - "Бостон Брюинз" - 3:2 ВТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

"Сан-Хосе" вырвал победу, а "Эдмонтон" спасся в овертайме

"Сан-Хосе Шаркс" одолел "Монреаль Канадиенс". Калифорнийцы уступали две шайбы в третьем периоде, но сумели перевести игру в дополнительное время. Маклин Селебрини оформил дубль, а его гол в большинстве принес "Шаркс" победу. Также в составе гостей отличились Майкл Миса и Тайлер Тоффоли.

"Монреаль Канадиенс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 0:2, 0:1)

Не менее драматичным оказался матч "Миннесоты" и "Эдмонтона". "Ойлерз" отыгрались со счета 1:3 в третьем периоде, однако победу "Эдмонтона" принес уже в овертайме реализовавший большинство защитник Эван Бушар. Коннор Макдевид записал на свой счет три ассиста и продолжил результативную серию от начала сезона до девяти матчей.

"Эдмонтон Ойлерз" - "Миннесота Уайлд" - 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

"Сиэтл" чуть не растерял преимущество в три шайбы

"Сиэтл Кракен" победил "Детройт Ред Уингз" в серии буллитов. Хозяева вели с преимуществом в три шайбы, но "Детройт" забил трижды в заключительном периоде. Алекс Дебрикет сравнял счет за 17 секунд до конца основного времени, оформив свой 300-й гол в НХЛ. В серии буллитов решающую попытку реализовал Бобби Макманн.

"Сиэтл Кракен" - "Детройт Ред Уингз" - 4:3 Б (1:0, 2:0, 0:3, 1:0)

В другом матче "Каролина Гаррикейнз" одолела "Ванкувер Кэнакс". Николя Деслорье, Николай Элерс и Логан Станковен оформили по дублю. Для "Ванкувера" это было уже восьмое поражение подряд.

"Ванкувер Кенакс" - "Каролина Гаррикейнз" - 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)

"Торонто" и "Лос-Анджелес" одержали убедительные победы

"Мэйпл Лифс" разгромил "Коламбус". Канадский клуб забросил четыре шайбы во втором периоде. Кирилл Марченко отличился в матче против бывшей команды, а Истон Кован и Джек Рословик набрали по три очка. Остин Мэттьюз забил свой 436-й гол в НХЛ в 700-м матче регулярного чемпионата в карьере.

"Коламбус Блю Джекетс" - "Торонто Мэйпл Лифс" - 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)

"Лос-Анджелес Кингз" победил "Вашингтон Кэпиталз", хотя после первого периода уступал 0:2. Калифорнийцы ответили пятью шайбами подряд. Адриан Кемпе оформил дубль, Артемий Панарин набрал три очка – гол и две передачи. Для Кингз это была первая победа в сезоне.

"Вашингтон Кэпиталз" - "Лос-Анджелес Кингз" - 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)

"Нью-Джерси" удержал преимущество, "Сент-Луис" победил в большинстве

"Дэвилс" одолел "Колорадо" - вернувшийся в состав после болезни Люк Евангелиста набрал два очка (гол и ассист). Вратарь "Нью-Джерси" Джейк Аллен отразил 30 бросков, тогда как Артуре Лехконен оформил дубль за "Колорадо".

"Нью-Джерси Девилз" - "Колорадо Эвеланш" - 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

"Сент-Луис Блюз" победил "Виннипег Джетс". Решающую шайбу в большинстве третьем периоде забросил Филипп Броберг. Голкипер хозяев Джоэл Гофер отразил 32 броска, а "Виннипег" потерпел третье поражение подряд.

"Сент-Луис Блюз" - "Виннипег Джетс" - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

"Айлендерс" удержали преимущество над "Анахаймом"

"Нью-Йорк Айлендерс" победил "Анахайм Дакс" - хозяева забросили три шайбы в первом периоде. За "Айлендерс" отличились Ондржей Палат, Виктор Эклунд и Саймон Гольмстрем. "Анахайм" сократил отставание до минимума, но спасти матч не смог и потерпел четвертое поражение подряд.

"Нью-Йорк Айлендерс" - "Анахайм Дакс" - 3:2 (3:1, 0:0, 1:0)