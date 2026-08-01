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Футбол 01 августа 2026 · 12:00

Капитуляция Инфантино: ФИФА отменила планы продажи чемпионатов мира из-за угрозы бойкотов

Массовый протест конфедераций и отставка советника заставили Джанни Инфантино отозвать скандальную инициативу
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Капитуляция Инфантино: ФИФА отменила планы продажи чемпионатов мира из-за угрозы бойкотов
Джанни Инфантино был вынужден отменить свою инициативу (Фото: FIFA)

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино официально объявил об отмене планов по продаже долей в чемпионатах мира частным инвесторам. Решение было принято после беспрецедентной волны возмущения и угрозы тотального бойкота со стороны большинства континентальных федераций

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на агентство Reuters.

Волна протестов и отказ от миллиардов

Предложение ФИФА, обнародованное в начале недели, предусматривало привлечение до 4,2 млрд долларов путем продажи 20% акций новосозданной компании FIFA Forward Enterprise (общая капитализация оценивалась в 20 млрд долларов), которая должна была заниматься проведением мундиалей. Сотрудничество планировали с фондом Thrive Eternal, связанным с семьей Джареда Кушнера.

Однако инициатива столкнулась с жестким сопротивлением. УЕФА и все 55 стран-членов единогласно объявили о бойкоте всех турниров ФИФА. CONCACAF (41 страна) и Азиатская конфедерация AFC (47 стран) выразили солидарность с европейцами.

Всего против проекта выступили 143 из 211 национальных ассоциаций, что сделало невозможным его принятие. Даже обещания Инфантино выплатить каждой ассоциации по 40 млн долларов не изменили позицию футбольного сообщества.

"Выслушав все стороны, стало ясно, что проект создал раскол, который больше не отвечает нашей цели. Наша задача - объединять. Поэтому это предложение не будет реализовано", - заявил Джанни Инфантино.

Внутренний раскол и политические последствия

Скандальная инициатива повлекла за собой кризис и внутри самого руководства ФИФА. Старший советник Инфантино Карлос Кордейро немедленно подал в отставку, назвав соглашение "плохим для футбола", а операционный директор ФИФА Кевин Ламур заявил, что работников организации "ввели в заблуждение" для реализации личного проекта президента.

Провал инвестиционной идеи существенно поколебал позиции 56-летнего Инфантино в преддверии выборов президента ФИФА в следующем году, где его потенциальным конкурентом может стать глава CONCACAF Виктор Монтальяни.

Ранее руководитель спортивной редакции РБК-Украина Даниил Вереитин разбирался, почему план Инфантино продать чемпионат мира - это плохая идея для футбола.

Теги: Футбол ФИФА
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