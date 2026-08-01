Капітуляція Інфантіно: ФІФА скасувала плани продажу чемпіонатів світу через загрозу бойкотів

Президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно офіційно оголосив про скасування планів щодо продажу часток у чемпіонатах світу приватним інвесторам. Рiшення було ухвалене після безпрецедентної хвилі обурення та загрози тотального бойкоту з боку більшості континентальних федерацій

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на агентство Reuters .

Хвиля протестів та відмова від мільярдів

Пропозиція ФІФА, оприлюднена на початку тижня, передбачала залучення до 4,2 млрд доларів шляхом продажу 20% акцій новоствореної компанії FIFA Forward Enterprise (загальна капіталізація оцінювалась в 20 млрд доларів), яка мала б опікуватися проведенням мундіалів. Співпрацю планували з фондом Thrive Eternal, пов'язаним із родиною Джареда Кушнера.

Однак ініціатива зіштовхнулася з жорстким супротивом. УЄФА та всі 55 країн-членів одноголосно оголосили про бойкот усіх турнірів ФІФА. CONCACAF (41 країна) та Азійська конфедерація AFC (47 країн) висловили солідарність із європейцями.

Загалом проти проєкту виступили 143 із 211 національних асоціацій, що унеможливило його ухвалення. Навіть обіцянки Інфантіно виплатити кожній асоціації по 40 млн доларів не змінили позицію футбольної спільноти.

"Вислухавши всі сторони, стало зрозуміло, що проєкт створив розкол, який більше не відповідає нашій меті. Наше завдання - об'єднувати. Тому ця пропозиція не буде реалізована", - заявив Джанні Інфантіно.

Внутрішній розкол та політичні наслідки

Скандальна ініціатива спричинила кризу й всередині самого керівництва ФІФА. Старший радник Інфантіно Карлос Кордейро негайно подав у відставку, назвавши угоду "поганою для футболу", а операційний директор ФІФА Кевін Ламур заявив, що працівників організації "ввели в оману" задля реалізації особистого проєкту президента.

Провал інвестиційної ідеї суттєво похитнув позиції 56-річного Інфантіно напередодні виборів президента ФІФА наступного року, де його потенційним конкурентом може стати очільник CONCACAF Віктор Монтальяні.