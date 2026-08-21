rbc.ua
UA | RU
Пятница, 21 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол С прицелом на новый ЧМ: Испания готовит новый контракт для звездного тренера
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 21 августа 2026 · 12:00

С прицелом на новый ЧМ: Испания готовит новый контракт для звездного тренера

Королевская испанская футбольная федерация начала переговоры о продлении контракта с тренером-чемпионом
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
С прицелом на новый ЧМ: Испания готовит новый контракт для звездного тренера
Луис де ла Фуэнте собрал полную коллекцию золотых медалей сборных турниров (Фото: sefutbol, Instagram)

Королевская испанская футбольная федерация начала переговоры о подписании нового выгодного контракта с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте после триумфа команды на мундиале-2026.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на испанское радио RNE.

Признание заслуг и продление соглашения

Действующее соглашение 65-летнего специалиста рассчитано до 2028 года, однако руководство RFEF стремится заблаговременно обеспечить его долгосрочное пребывание в должности - как минимум до чемпионата мира-2030, хозяйкой которого Испания будет выступать совместно с Португалией и Марокко.

Президент RFEF Рафаэль Лоусан в разговоре с Radio Nacional de Espana подтвердил, что переговорный процесс уже стартовал.

"Я считаю, что Луис заслужил это, и мы работаем над этим вопросом. Мы уже начали переговоры, чтобы продлить его контракт, который сейчас действует до 2028 года, и расширить его ориентировочно до 2030-го года, ведь де ла Фуэнте обязательно должно быть частью этого турнира", - подчеркнул Лоу.

Глава федерации отметил скромность, трудолюбие и высокие человеческие качества наставника, которые позволили построить незабываемый коллектив.

Амбиции на финал ЧМ-2030

Желание сохранить главного архитектора успехов совпало с активной кампанией Испании за право принять финальный матч чемпионата мира в 2030 году. В RFEF уверены, что статус действующих обладателей мирового кубка среди мужчин и женщин значительно усиливает позиции страны.

Рафаэль Лоусан отметил, что любой другой сценарий кроме проведения финального поединка ЧМ-2030 в Испании будет сложно понять.

Ранее мы сообщали, что сборную Нидерландов возглавил легенда "Барселоны".

Теги: Футбол Сборная Испании
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
Полесье 1:2 Заря
Лига чемпионов Матч завершено
Фенербахче 1:1 Лион
Ла Лига Матч завершено
Атлетико 2:0 Малага
Главные новости
"Династия "Арсенала", конец эпохи в "Сити" и не только: превью сезона АПЛ "Династия "Арсенала", конец эпохи в "Сити" и не только: превью сезона АПЛ Месси снова попал в скандал в МЛС: как легенда нарывался на драку (видео) Месси снова попал в скандал в МЛС: как легенда нарывался на драку (видео) Клуб УПЛ сделал заявление о бегстве футболиста в Россию Клуб УПЛ сделал заявление о бегстве футболиста в Россию
Мнения
Артем Кравец
Ребров сам создал лишний повод для критики Артем Кравец Украинский футболист
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер