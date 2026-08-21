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Футбол 21 серпня 2026 · 12:00

Із прицілом на новий ЧС: Іспанія готує новий контракт для зіркового тренера

Королівська іспанська футбольна федерація розпочала переговори про продовження контракту з тренером-чемпіоном
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Із прицілом на новий ЧС: Іспанія готує новий контракт для зіркового тренера
Луїс де ла Фуенте зібрав повну колекцію золотих медалей турнірів збірних (Фото: sefutbol, Instagram)

Королівська іспанська футбольна федерація розпочала переговори щодо підписання нового вигідного контракту з головним тренером національної збірної Луїсом де ла Фуенте після тріумфу команди на мундіалі-2026.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на іспанське радіо RNE.

Визнання заслуг та продовження угоди

Чинна угода 65-річного фахівця розрахована до 2028-го року, однак керівництво RFEF прагне завчасно забезпечити його довгострокове перебування на посаді - як мінімум до чемпіонату світу-2030, господаркою якого Іспанія виступатиме спільно з Португалією та Марокко.

Президент RFEF Рафаель Лоусан у розмові з Radio Nacional de Espana підтвердив, що переговорний процес уже стартував.

"Я вважаю, що Луїс заслужив на це, і ми працюємо над цим питання. Ми вже розпочали перемовини, щоб продовжити його контракт, який наразі діє до 2028 року, і розширити його орієнтовно до 2030-го року, адже де ла Фуенте обов'язково має бути частиною цього турніру", - наголосив Лоусан.

Очільник федерації відзначив скромність, працьовитість та високі людські якості наставника, які дозволили побудувати незабутній колектив.

Амбіції на фінал ЧС-2030

Бажання зберегти головного архітектора успіхів совпало з активною кампанією Іспанії за право прийняти фінальний матч чемпіонату світу у 2030 році. В RFEF переконані, що статус чинних володарів світового кубка серед чоловіків та жінок значно посилює позиції країни.

Рафаель Лоусан зазначив, що будь-який інший сценарій, крім проведення фінального поєдинку ЧС-2030 в Іспанії, буде складно зрозуміти.

Раніше ми повідомляли, що збірну Нідерландів очолив легенда "Барселони".

Теги: Футбол Збірна Іспанії
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