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Футбол 05 августа 2026 · 11:50

Игрушки чемпиона: Криштиану Роналду показал фанатам коллекцию эксклюзивных суперкаров

Легендарный португальский форвард дал возможность заглянуть в его автопарк
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Игрушки чемпиона: Криштиану Роналду показал фанатам коллекцию эксклюзивных суперкаров
Португальский форвард показал часть своего эксклюзивного автопарка (Фото: Cristiano, Instagram)

Звездный форвард Криштиану Роналду показал фанатам часть своего эксклюзивного автопарка. 41-летний португальский футболист опубликовал свежие кадры, показав поразительную коллекцию роскошных суперкаров.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Криштиану Роналду в Instagram.

Страсть к скоростным авто

Один из величайших футболистов современности не скрывает своего увлечения мощными и эксклюзивными машинами. На опубликованных фотографиях Роналду гордо продемонстрировал несколько дорогостоящих автомобилей из своего автопарка.

В подписи к фотографиям португалец лаконично называет свою автоколлекцию "игрушками", подчеркивая страсть к скоростной и высокотехнологичной технике.

Португалец не скрывает любовь к быстрым и эксклюзивным автомобилям (Фото: cristiano, Instagram)

Эксклюзивный гараж португальца

Коллекция Роналду давно является предметом обсуждений в спортивном мире. В гараже звезды регулярно появляются лимитированные модели самых известных мировых брендов, а новые кадры еще раз подтвердили его статус одного из самых ярых ценителей роскошных суперкаров среди спортсменов.

На опубликованных фотографиях фанаты увидели следующие автомобили - Ferrari SP3 Daytona, Ferrari Monza SP1, Bugatti Veyron, Ferrari Purosangue, McLaren Speedtail, Bugatti Centodieci, Mercedes AMG One и Ferrari 599 GTO.

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Теги: Футбол Роналду
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