Игрушки чемпиона: Криштиану Роналду показал фанатам коллекцию эксклюзивных суперкаров

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Криштиану Роналду в Instagram .

Страсть к скоростным авто

Один из величайших футболистов современности не скрывает своего увлечения мощными и эксклюзивными машинами. На опубликованных фотографиях Роналду гордо продемонстрировал несколько дорогостоящих автомобилей из своего автопарка.

В подписи к фотографиям португалец лаконично называет свою автоколлекцию "игрушками", подчеркивая страсть к скоростной и высокотехнологичной технике.

Португалец не скрывает любовь к быстрым и эксклюзивным автомобилям (Фото: cristiano, Instagram)

Эксклюзивный гараж португальца

Коллекция Роналду давно является предметом обсуждений в спортивном мире. В гараже звезды регулярно появляются лимитированные модели самых известных мировых брендов, а новые кадры еще раз подтвердили его статус одного из самых ярых ценителей роскошных суперкаров среди спортсменов.

На опубликованных фотографиях фанаты увидели следующие автомобили - Ferrari SP3 Daytona, Ferrari Monza SP1, Bugatti Veyron, Ferrari Purosangue, McLaren Speedtail, Bugatti Centodieci, Mercedes AMG One и Ferrari 599 GTO.