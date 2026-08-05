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Футбол 05 серпня 2026 · 11:50

Іграшки чемпіона: Кріштіану Роналду показав фанатам колекцію ексклюзивних суперкарів

Легендарний португальський форвард дав можливість зазирнути до його автопарку
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Іграшки чемпіона: Кріштіану Роналду показав фанатам колекцію ексклюзивних суперкарів
Португальський форвард показав частину свого ексклюзивного автопарку (Фото: cristiano, Instagram)

Зірковий форвард Кріштіану Роналду показав фанатам частину свого ексклюзивного автопарку. 41-річний португальський футболіст опублікував свіжі кадри, показавши вражаючу колекцію розкішних суперкарів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Кріштіану Роналду в Instagram.

Пристрасть до швидкісних авто

Один із найвидатніших футболістів сучасності не приховує свого захоплення потужними та ексклюзивними машинами. На опублікованих світлинах Роналду гордо продемонстрував кілька дороговартісних автомобілів зі свого автопарку.

У дописі до фотографій португалець лаконічно називає свою автоколекцію "іграшками", підкреслюючи пристрасть до швидкісної та високотехнологічної техніки.

Португалець не приховує любов до швидких та ексклюзивних автівок (Фото: cristiano, Instagram)

Ексклюзивний гараж португальця

Колекція Роналду вже давно є предметом обговорень у спортивному світі. У гаражі зірки регулярно з'являються лімітовані моделі найвідоміших світових брендів, а нові кадри вкотре підтвердили його статус одного з найпалкіших поціновувачів розкішних суперкарів серед спортсменів.

На опублікованих світлинах фанати побачили наступні автівки - Ferrari SP3 Daytona, Ferrari Monza SP1, Bugatti Veyron, Ferrari Purosangue, McLaren Speedtail, Bugatti Centodieci, Mercedes AMG One та Ferrari 599 GTO.

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Теги: Футбол Роналду
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