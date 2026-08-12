Кто в обойме "Динамо" на матч с "Карабахом": полный список футболистов, улетевших в Баку

Делегация киевского "Динамо" прибыла в столицу Азербайджана на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против "Карабаха".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.
Путь "бело-синих" в Азербайджан пролегал через Польшу. После воскресного матча УПЛ против "Вереса" команда прибыла в Люблин, где провела утреннюю тренировку. Перелет в Баку длился около 4,5 часов. В аэропорту динамовцев встретили представители украинской диаспоры, которіе приветствовали команду лозунгом "Слава Украине!" и вручили памятные сувениры.
На решающий поединок главный тренер Игорь Костюк взял 25 футболистов:
Вратари: Манько, Ольховый, Суркис
Защитники: Беловар, Дубинчак, Кендзера, Малыш, Михавко, Сыч, Тимчик, Тиаре
Полузащитники: Бражко, Буяльский, Кабаев, Лонвейк, Люсин, Михайленко, Огундана, Редушко, Рубчинский, Шапаренко, Ярмоленко
Нападающие: Герреро, Мунгенге, Пономаренко
Киевляне в аэропорту столицы Азербайджана (фото: ФК "Динамо")
Первая встреча соперников завершилась минимальной победой киевлян со счетом 1:0. В Баку "Динамо" будет отстаивать путевку в раунд плей-офф.
Ответный матч состоится в четверг, 13 августа, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Стартовый свисток английского арбитра Стюарта Аттвелла прозвучит в 19.00 по киевскому времени.
В Украине прямую трансляцию поединка покажут телеканал "2+2" и платформа "Киевстар ТВ".
Отметим, что победитель украинско-азербайджанского противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций, скорее всего, сыграет с нидерландским "Твенте". В первом матче футболисты этого клуба разгромили на собственном поле соперников из словацкого ДАК 1904 года со счетом 6:0.
Команда, которая проиграет по итогам двух матчей – окончательно вылетит из еврокубков.
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