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Футбол 14 октября 2026 · 00:27

Холодный душ для "Баварии", "Брюгге" разбил "Интер": результаты матчей Лиги чемпионов

В рамках 2-го тура Лиги чемпионов состоялось 9 матчей
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Холодный душ для "Баварии", "Брюгге" разбил "Интер": результаты матчей Лиги чемпионов
"Интер" провел неудачный домашний матч против "Брюгге"
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В Лиге чемпионов УЕФА во вторник состоялось 9 матчей. Этот день отразился громкими сенсациями – "Бавария" потеряла очки в Норвегии, а "Интер" перед собственными болельщиками был бит "Брюгге".

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Арсенал" и "Барселона" одержали уверенные победы

Лондонский "Арсенал" на своем поле одолел "Лилль" со счетом 3:0. После безголевого первого тайма хозяева открыли счет на 64-й минуте благодаря голу Юриена Тимбера. Впоследствии Эберечи Эзе удвоил преимущество лондонцев, а точку в матче поставил Букайо Сака.

"Барселона" одержала выездную победу над турецким "Галатасараем" – 4:1. Каталонцы пропустили первыми, однако сумели переломить ход встречи и забили четыре ответных мяча.

Шок "Баварии", перестрелка в Милане

Одним из самых результативных противостояний вечера стала встреча миланского "Интера" и бельгийского "Брюгге". Гости выиграли со счетом 4:3. Не менее драматичным оказался матч в Норвегии, где "Викинг" сыграл с мюнхенской "Баварией" вничью 3:3. Хозяева уступали 2:3, но вырвали ничью в конце встречи после того, как мюнхенцы остались в меньшинстве из-за изъятия Майкла Олисе.

Мадридский "Атлетико" победил "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:0. Родриго Рикельме Барриос открыл счет уже на первой минуте, а Адемола Лукман во втором тайме закрепил преимущество хозяев. Английская команда доигрывала матч вдесятером после удаления Лени Йоро.

В других поединках игрового дня португальский "Спортинг" на выезде победил французский "Ланс" – 2:0, азербайджанский "Сабах" одолел пражскую "Славию" – 2:0, "РБ Лейпциг" минимально обыграл нидерландский ПСВ – "1:0", а испан. со счетом 3:1.

Когда состоятся следующие матчи Лиги чемпионов

Матчи второго тура основного этапа Лиги чемпионов продолжатся в среду, 14 октября. Среди самых интересных противостояний - матчи "Ромы" с "Реалом" и "Манчестер Сити" с "Пари Сен-Жермен", а также матч донецкого "Шахтера" против греческого АЕК.

Читайте также полное превью 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА .

Теги: Футбол
Главные матчи
Лига чемпионов 13 октября 22:00
Арсенал - : - Лилль
Лига чемпионов 13 октября 22:00
Атлетико - : - Манчестер Юнайтед
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