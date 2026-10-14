Холодний душ для "Баварії", "Брюгге" розтрощив "Інтер": результати матчів Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів УЄФА у вівторок відбулося 9 матчів. Цей день позначився гучними сенсаціями – "Баварія" втратила очки у Норвегії, а "Інтер" перед власними вболівальниками був битий "Брюгге".

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

"Арсенал" і "Барселона" здобули впевнені перемоги

Лондонський "Арсенал" на своєму полі здолав "Лілль" із рахунком 3:0. Після безгольового першого тайму господарі відкрили рахунок на 64-й хвилині завдяки голу Юрієна Тімбера. Згодом Еберечі Езе подвоїв перевагу лондонців, а крапку в матчі поставив Букайо Сака.

"Барселона" здобула виїзну перемогу над турецьким "Галатасараєм" – 4:1. Каталонці пропустили першими, однак зуміли переломити перебіг зустрічі та забили чотири м’ячі у відповідь.

Шок "Баварії", перестрілка в Мілані

Одним із найрезультативніших протистоянь вечора стала зустріч міланського "Інтера" та бельгійського "Брюгге". Гості перемогли з рахунком 4:3. Не менш драматичним виявився матч у Норвегії, де "Вікінг" зіграв із мюнхенською "Баварією" внічию 3:3. Господарі поступалися 2:3, але вирвали нічию наприкінці зустрічі після того, як мюнхенці залишилися в меншості через вилучення Майкла Олісе.

Мадридський "Атлетіко" переміг "Манчестер Юнайтед" із рахунком 2:0. Родріго Рікельме Барріос відкрив рахунок уже на першій хвилині, а Адемола Лукман у другому таймі закріпив перевагу господарів. Англійська команда догравала матч удесятьох після вилучення Лені Йоро.

В інших поєдинках ігрового дня португальський "Спортінг" на виїзді переміг французький "Ланс" – 2:0, азербайджанський "Сабах" здолав празьку "Славію" – 2:0, "РБ Лейпциг" мінімально обіграв нідерландський ПСВ – 1:0, а іспанський "Вільярреал" переміг італійський "Наполі" з рахунком 3:1.

Коли відбудуться наступні матчі Ліги чемпіонів

Матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів продовжаться в середу, 14 жовтня. Серед найцікавіших протистоянь — матчі "Роми" з "Реалом" та "Манчестер Сіті" з "Парі Сен-Жермен", а також матч донецького "Шахтаря" проти грецького АЕК.