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Футбол 02 ноября 2026 · 20:58

Хет-трик Костенко принес "Карпатам" победу над "Кудровкой"

Львовский клуб дожал соперника после нулевого первого тайма
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Хет-трик Костенко принес "Карпатам" победу над "Кудровкой"
"Карпаты" решили вопрос с победителем во втором тайме (Фото: УПЛ)

"Карпаты" на собственном поле разгромили "Кудровку" в матче 11-го тура УПЛ. Главным героем встречи стал Ян Костенко, оформивший хет-трик.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Украинская Премьер-лига, 11-й тур

"Карпаты" - "Кудровка" - 5:0 (0:0, 5:0)

Голы: Костенко, 50, 53, 73, Чачуа, 80, Антонюк, 86.

"Карпаты" не смогли забить до перерыва

Перед встречей с "Кудровкой" у команды Франа Фернандеса была четырехматчевая безвыигрышная серия в УПЛ. После удачного старта чемпионата львовяне сыграли вничью с "Вересом", "Эпицентром" и "Черноморцем", а также уступили "Динамо". Так что хозяевам было важно вернуться на победный путь.

Первый тайм прошел в равной борьбе, а опасных моментов было немного. На 32-й минуте Ян Костенко пробивал после передачи Назария Русина, но мяч пролетел рядом со штангой.

В конце тайма "Карпаты" активизировались. Сначала Иван Калеро опасно пробил с правой части штрафной, а впоследствии голкипер "Кудровки" Андрей Яшков парировал удары Мохи и Чебера. На перерыв команды ушли по нулевому счету.

Костенко оформил хет-трик за 23 минуты

После перерыва "Карпаты" быстро переломили ход встречи. На 50-й минуте Роман Вантух получил передачу от Ростислава Ляха и прострелил в штрафную. Костенко обыграл защитника и точно пробил в нижний угол.

Уже на 53-й минуте львовяне удвоили преимущество. Яшков не удержал мяч после прострела, Чебер подхватил его и выполнил подачу на дальнюю штангу, где Костенко оформил дубль.

"Кудровка" пыталась ответить, однако хозяева продолжали создавать опасность у ворот соперника. На 73-й минуте "Карпаты" провели контратаку, завершившуюся навесом Вантуха. Костенко снова оказался в нужном месте и головой переправил мяч в ворота, оформив хет-трик.

Таким образом, нападающий забил трижды разными способами: левой ногой, правой и головой.

Чачуа и дебютант Антонюк довели счет до разгромного

На 80-й минуте "Карпаты" забили в четвертый раз. Костенко разогнал контратаку и отдал передачу на Фелипе, который продолжил атаку прядей под прострел Ярослава Карабина. Амвросий Чачуа замкнул передачу и сделал счет 4:0.

Окончательный результат установил 19-летний дебютант Владимир Антонюк. Он появился на поле на 84-й минуте, а уже через две минуты отличился голом. После передачи Дмитрия Мирошниченко футболист обыграл защитника и пробил в дальний угол.

"Карпаты" вернулись в топ-5 УПЛ

Победа над "Кудровкой" позволила "Карпатам" прервать серию из четырех матчей без побед в чемпионате. Львовская команда набрала 19 очков и поднялась в первую пятерку турнирной таблицы УПЛ.

"Кудровка" после поражения остается на последнем месте чемпионата.

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Теги: Футбол УПЛ Карпаты
Главные матчи
УПЛ 2 ноября 18:00
Карпаты - : - Кудровка
АПЛ 2 ноября 22:00
Ньюкасл - : - Эвертон
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