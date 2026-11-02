Хет-трик Костенка приніс "Карпатам" перемогу над "Кудрівкою"

"Карпати" на власному полі розгромили "Кудрівку" в матчі 11-го туру УПЛ. Головним героєм зустрічі став Ян Костенко, який оформив хет-трик.

Українська Премʼєр-ліга, 11-й тур

"Карпати" - "Кудрівка" - 5:0 (0:0, 5:0)

Голи: Костенко, 50, 53, 73, Чачуа, 80, Антонюк, 86.

"Карпати" не змогли забити до перерви

Перед зустріччю з "Кудрівкою" команда Франа Фернандеса мала чотириматчеву безвиграшну серію в УПЛ. Після вдалого старту чемпіонату львів’яни зіграли внічию з "Вересом", "Епіцентром" і "Чорноморцем", а також поступилися "Динамо". Тож господарям було важливо повернутися на переможний шлях.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, а небезпечних моментів було небагато. На 32-й хвилині Ян Костенко пробивав після передачі Назарія Русина, але м’яч пролетів поруч зі стійкою.

Наприкінці тайму "Карпати" активізувалися. Спочатку Іван Калеро небезпечно пробив із правої частини штрафного майданчика, а згодом голкіпер "Кудрівки" Андрій Яшков парирував удари Мохи та Чебера. На перерву команди пішли за нульового рахунку.

Костенко оформив хет-трик за 23 хвилини

Після перерви "Карпати" швидко переломили хід зустрічі. На 50-й хвилині Роман Вантух отримав передачу від Ростислава Ляха та прострілив у штрафний майданчик. Костенко обіграв захисника й точно пробив у нижній кут.

Уже на 53-й хвилині львів’яни подвоїли перевагу. Яшков не втримав м’яч після прострілу, Чебер підхопив його та виконав подачу на дальню стійку, де Костенко оформив дубль.

"Кудрівка" намагалася відповісти, однак господарі продовжували створювати небезпеку біля воріт суперника. На 73-й хвилині "Карпати" провели контратаку, яка завершилася навісом Вантуха. Костенко знову опинився у потрібному місці та головою переправив м’яч у ворота, оформивши хет-трик.

Таким чином, нападник забив тричі різними способами: лівою ногою, правою та головою.

Чачуа й дебютант Антонюк довели рахунок до розгромного

На 80-й хвилині "Карпати" забили вчетверте. Костенко розігнав контратаку та віддав передачу на Феліпе, який продовжив атаку пасом під простріл Ярослава Карабіна. Амбросій Чачуа замкнув передачу та зробив рахунок 4:0.

Остаточний результат встановив 19-річний дебютант Володимир Антонюк. Він з’явився на полі на 84-й хвилині, а вже за дві хвилини відзначився голом. Після передачі Дмитра Мірошніченка футболіст обіграв захисника та пробив у дальній кут.

"Карпати" повернулися до топ-5 УПЛ

Перемога над "Кудрівкою" дозволила "Карпатам" перервати серію з чотирьох матчів без перемог у чемпіонаті. Львівська команда набрала 19 очок і піднялася до першої п’ятірки турнірної таблиці УПЛ.

"Кудрівка" після поразки залишається на останньому місці чемпіонату.