rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 28 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Грузия – Украина в Лиге наций: стал известен стартовый состав "сине-желтых"
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 28 сентября 2026 · 18:03

Грузия – Украина в Лиге наций: стал известен стартовый состав "сине-желтых"

Андреа Мальдера произвел сразу 10 изменений по сравнению с матчем против венгров
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Грузия – Украина в Лиге наций: стал известен стартовый состав "сине-желтых"
Сборная Украины (фото: УАФ)
Add as a preferred source on Google

Андреа Мальдера определился со стартовым составом на матч Грузия – Украина во втором туре Лиги наций-2026/27.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу национальной команды Украины.

Кто выйдет на поле

Поединок состоится в понедельник, 28 сентября, на стадионе "Динамо" имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси.

Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени. Арбитром встречи назначен 38-летний Алиар Агаев из Азербайджана.

Первым стартовый состав своей сборной назвал Андреа Мальдера. Он внес сразу 10 (!) изменений по сравнению с предыдущим поединком против венгров.

Украина: Трубин – Бондарь, Сарапий, Михавко, Михайличенко – Назарина, Пихалонок – Зубков, Хлань – Ванат, Пономаренко.

Запасные: Ермаков, Ризнык, Бражко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Сикан, Цыганков, Велетень, Очеретько, Матвиенко.

Грузия – Украина в Лиге наций: стал известен стартовый состав &quot;сине-желтых&quot;

Немного позже свою 11-ку представил и наставник хозяев Рамаз Сванадзе, который будет тренировать команду вместо отправленного в отставку Вилли Саньоля.

Грузия: Мамардашвили - Какабадзе, Гогличидзе, Двали, Лочошвили - Кочорашвили, Чакветадзе, Китеишвили - Цитаишвили, Микаутадзе, Кварацхелия.

Где смотреть матч Грузия – Украина

Прямую трансляцию поединка покажет медиасервис MEGOGO. Игру можно будет просмотреть на канале MEGOGO Футбол 1 при наличии соответствующей подписки.

Также матч в прямом эфире будет транслировать телеканал MEGOGO Спорт. Его можно бесплатно просмотреть в эфире Т2 и кабельных сетях.

Комментировать противостояние будут Владимир Зверов и Виталий Похвала.

Ранее мы сообщили, как завершились матчи в трех дивизионах Лиги наций 27 сентября.

Теги: Футбол Лига наций
Главные матчи
Лига наций 28 сентября 19:00
Грузия - : - Украина
Лига наций 28 сентября 21:45
Турция - : - Италия
Лига наций 28 сентября 21:45
Бельгия - : - Франция
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Грузия – Украина в Лиге наций: стал известен стартовый состав "сине-желтых" Грузия – Украина в Лиге наций: стал известен стартовый состав "сине-желтых" Без Миколенко, но с Трубиным: когда и где смотреть матч Грузия – Украина в Лиге наций Без Миколенко, но с Трубиным: когда и где смотреть матч Грузия – Украина в Лиге наций "Готовлюсь на один последний рывок": Анжелика Терлюга – о материнстве, Олимпиаде и возвращении в карате "Готовлюсь на один последний рывок": Анжелика Терлюга – о материнстве, Олимпиаде и возвращении в карате
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер