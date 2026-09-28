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Футбол 28 вересня 2026 · 18:03

Грузія – Україна у Лізі націй: став відомий стартовий склад "синьо-жовтих"

Андреа Мальдера зробив одразу 10 змін у порівнянні з матчем проти угорців
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Грузія – Україна у Лізі націй: став відомий стартовий склад "синьо-жовтих"
Збірна України (фото: УАФ)
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Андреа Мальдера визначився із стартовим складом на матч Грузія – Україна у другому турі Ліги націй-2026/27.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу національної команди України.

Хто вийде на поле

Поєдинок відбудеться у понеділок, 28 вересня, на стадіоні "Динамо" імені Бориса Пайчадзе у Тбілісі.

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Арбітром зустрічі призначено 38-річного Аліяра Агаєва з Азербайджану.

Першим стартовий склад своєї збірної назвав Андреа Мальдера. Він вніс одразу 10 (!) змін, порівняно з попереднім поєдинком проти угорців.

Україна: Трубін – Бондар, Сарапій, Михавко, Михайліченко – Назарина, Піхальонок – Зубков, Хлань – Ванат, Пономаренко.

Запасні: Єрмаков, Різник, Бражко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарний, Сікан, Циганков, Велетень, Очеретько, Матвієнко.

Грузія – Україна у Лізі націй: став відомий стартовий склад &quot;синьо-жовтих&quot;

Трохи згодом свою 11-ку представив і наставник господарів Рамаз Сванадзе, який тренуватиме команду заміть відправленого у ваідставку Віллі Саньоля.

Грузія: Мамардашвілі - Какабадзе, Гоглічідзе, Двалі, Лочошвілі - Кочорашвілі, Чакветадзе, Кітеїшвілі - Цітаїшвілі, Мікаутадзе, Кварацхелія.

Де дивитися матч Грузія – Україна

Пряму трансляцію поєдинку в Україні покаже медіасервіс MEGOGO. Гру можна буде переглянути на каналі MEGOGO Футбол 1 за наявності відповідної передплати.

Також матч у прямому ефірі транслюватиме телеканал MEGOGO Спорт. Його можна безкоштовно переглянути в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Коментуватимуть протистояння Володимир Звєров та Віталій Похвала.

Раніше ми повідомили, як завершилися матчі у трьох дивізіонах Ліги націй 27 вересня.

Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 28 вересня 19:00
Грузія - : - Україна
Ліга націй 28 вересня 21:45
Туреччина - : - Італія
Ліга націй 28 вересня 21:45
Бельгія - : - Франція
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