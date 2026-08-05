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Футбол 05 августа 2026 · 09:22

Будет играть с украинцами: Салах заключил двухлетний контракт с турецким клубом

Девятилетняя эпоха египетского вингера в "Ливерпуле" закончилась
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Будет играть с украинцами: Салах заключил двухлетний контракт с турецким клубом
Египтянин провел успешный этап в "Ливерпуле" (Фото: mosalah, Instagram)

Турецкий "Трабзонспор" подписал звездного египетского вингера Мохаммеда Салаха. 34-летний нападающий присоединился к "бордово-голубым" в статусе свободного агента, заключив соглашение сроком на два года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на публикацию инсайдера Фабрицио Романо в сети X.

Новый этап после эпохи в АПЛ

Воспитанник каирского "Мокавлуна" начал свой европейский путь еще в 2012 году. До перехода в Англию Мо Салах успел поиграть за швейцарский "Базель", лондонский "Челси", а также итальянские "Фиорентину" и "Рому".

Настоящей вершиной его карьеры стал "Ливерпуль", цвет которого египтянин защищал на протяжении девяти сезонов. В составе мерсисайдского клуба Салах имеет поразительную статистику - 442 матча во всех турнирах, 257 забитых мячей и 118 результативных передач.

По количеству голов в футболке "скаузеров" Салах уступил лишь двум абсолютным легендам клуба - Роджеру Ханту (286) и Иану Рашу (346).

Турецкие приключения и украинский след

Теперь "египетский король" начинает новую страницу карьеры в Турции, где будет выступать за "Трабзонспор". Вингер заключил с клубом двухлетний контракт как свободный агент.

В составе "черноморских штормов" звездный форвард станет одноклубником украинских футболистов, усилив атакующее звено команды перед стартом нового сезона. Напомним, что цвета "Трабзонспора" защищают Руслан Малиновский и Арсений Батагов.

Ранее мы сообщали, что "Челси" объявил о трансфере Джордана Гендерсона.

Теги: Футбол
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