Гратиме з українцями: Салах уклав дворічний контракт з турецьким клубом

Турецький "Трабзонспор" підписав зіркового єгипетського вінгера Мохаммеда Салаха. 34-річний нападник приєднався до "бордово-блакитних" у статусі вільного агента, уклавши угоду терміном на два роки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на публікацію інсайдера Фабріціо Романо у мережі X .

Новий етап після епохи в АПЛ

Вихованець каїрського "Мокавлуна" розпочав свій європейський шлях ще у 2012-му році. До переходу в Англію Мо Салах встиг пограти за швейцарський "Базель", лондонський "Челсі", а також італійські "Фіорентину" та "Рому".

Справжньою вершиною його кар'єри став "Ліверпуль", кольори якого єгиптянин захищав упродовж дев'яти сезонів. У складі мерсисайдського клубу Салах має вражаючу статистику - 442 матчі в усіх турнірах, 257 забитих м'ячів та 118 результативних передач.

За кількістю голів у футболці "скаузерів" Салах поступився лише двом абсолютним легендам клубу - Роджеру Ханту (286) та Іану Рашу (346).

Турецькі пригоди та український слід

Тепер "єгипетський король" розпочинає нову сторінку кар'єри в Туреччині, де виступатиме за "Трабзонспор". Вінгер уклав з клубом дворічний контракт як вільний агент.

У складі "чорноморських штормів" зірковий форвард стане одноклубником українських футболістів, підсиливши атакувальну ланку команди перед стартом нового сезону. Нагадаємо, що кольори "Трабзонспору" захищають Руслан Маліновський та Арсеній Батагов.