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Футбол 05 серпня 2026 · 09:22

Гратиме з українцями: Салах уклав дворічний контракт з турецьким клубом

Дев'ятирічна епоха єгипетського вінгера в "Ліверпулі" закінчилась
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гратиме з українцями: Салах уклав дворічний контракт з турецьким клубом
Єгиптянин провів успішний етап в "Ліверпулі" (Фото: mosalah, Instagram)

Турецький "Трабзонспор" підписав зіркового єгипетського вінгера Мохаммеда Салаха. 34-річний нападник приєднався до "бордово-блакитних" у статусі вільного агента, уклавши угоду терміном на два роки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на публікацію інсайдера Фабріціо Романо у мережі X.

Новий етап після епохи в АПЛ

Вихованець каїрського "Мокавлуна" розпочав свій європейський шлях ще у 2012-му році. До переходу в Англію Мо Салах встиг пограти за швейцарський "Базель", лондонський "Челсі", а також італійські "Фіорентину" та "Рому".

Справжньою вершиною його кар'єри став "Ліверпуль", кольори якого єгиптянин захищав упродовж дев'яти сезонів. У складі мерсисайдського клубу Салах має вражаючу статистику - 442 матчі в усіх турнірах, 257 забитих м'ячів та 118 результативних передач.

За кількістю голів у футболці "скаузерів" Салах поступився лише двом абсолютним легендам клубу - Роджеру Ханту (286) та Іану Рашу (346).

Турецькі пригоди та український слід

Тепер "єгипетський король" розпочинає нову сторінку кар'єри в Туреччині, де виступатиме за "Трабзонспор". Вінгер уклав з клубом дворічний контракт як вільний агент.

У складі "чорноморських штормів" зірковий форвард стане одноклубником українських футболістів, підсиливши атакувальну ланку команди перед стартом нового сезону. Нагадаємо, що кольори "Трабзонспору" захищають Руслан Маліновський та Арсеній Батагов.

Раніше ми повідомляли, що "Челсі" оголосив про трансфер Джордана Гендерсона.

Теги: Футбол
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