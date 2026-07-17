ФИФА планирует расширить чемпионат мира до 64 команд

Почему FIFA заговорила о расширении

Президент FIFA Джанни Инфантино утверждает, что сразу после завершения чемпионата мира 2026 в организации собираются обсудить расширение количества участников до 64. При этом формат розыгрыша с 48 участниками в FIFA уже признали успешным.

"Во время организации чемпионата мира важно организовать его для всего мира – не только для Европы и Южной Америки. Каждая страна имеет право мечтать об участии в чемпионате мира. Вы можете видеть, что качество команд чрезвычайно высоко, и она становится все выше и выше по всему миру. Если не дать маленьким странам шанса принять участие в чемпионате мира, у них не будет.

Как изменялся формат чемпионата мира

Первый чемпионат мира по футболу состоялся в 1930 году, тогда в нем участвовало 13 команд. В 1934 году количество увеличилось до 16 участников, а четыре года спустя, в 1938-м, играло 15 команд.

В 1950-м, первом послевоенном турнире, за титул сильнейшей команды мира соревновалось 13 сборных. Тектоническое смещение произошло в 1954-м, когда было утверждено 16 участников. Таким количеством команд отыграли 7 турниров, пока в 1982 году мундиаль не был расширен до 24 участников.

Следующее изменение формата пришлось на 1998 год: во Франции впервые в истории сыграло 32 команды. Привычный формат прожил до этого лета – ЧМ-2026 в Канаде, США и Мексике собрал 48 участниц.