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Футбол 17 июля 2026 · 15:50

ФИФА планирует расширить чемпионат мира до 64 команд

В организации положительно оценили опыт ЧМ-2026
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
ФИФА планирует расширить чемпионат мира до 64 команд
FIFA хочет видеть больше команд на ЧМ-2030 (фото: Getty Images)

Президент ФИФА Джанни Инфанитно уверен, что это будет стимулировать развитие футбола в маленьких странах.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport.

Почему FIFA заговорила о расширении

Президент FIFA Джанни Инфантино утверждает, что сразу после завершения чемпионата мира 2026 в организации собираются обсудить расширение количества участников до 64. При этом формат розыгрыша с 48 участниками в FIFA уже признали успешным.

"Во время организации чемпионата мира важно организовать его для всего мира – не только для Европы и Южной Америки. Каждая страна имеет право мечтать об участии в чемпионате мира. Вы можете видеть, что качество команд чрезвычайно высоко, и она становится все выше и выше по всему миру. Если не дать маленьким странам шанса принять участие в чемпионате мира, у них не будет.

Как изменялся формат чемпионата мира

Первый чемпионат мира по футболу состоялся в 1930 году, тогда в нем участвовало 13 команд. В 1934 году количество увеличилось до 16 участников, а четыре года спустя, в 1938-м, играло 15 команд.

В 1950-м, первом послевоенном турнире, за титул сильнейшей команды мира соревновалось 13 сборных. Тектоническое смещение произошло в 1954-м, когда было утверждено 16 участников. Таким количеством команд отыграли 7 турниров, пока в 1982 году мундиаль не был расширен до 24 участников.

Следующее изменение формата пришлось на 1998 год: во Франции впервые в истории сыграло 32 команды. Привычный формат прожил до этого лета – ЧМ-2026 в Канаде, США и Мексике собрал 48 участниц.

Ранее мы рассказывали о деталях скандала со сборной США, в котором замешаны Инфантино и Трамп .

Теги: ЧМ 2026 Футбол
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ЧМ-2026 Матч завершено
Франция 4:6 Англия
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