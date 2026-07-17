ФІФА планує розширити чемпіонат світу до 64 команд

Чому FIFA заговорила про розширення

Президент FIFA Джанні Інфантіно стверджує, що одразу по завершенні чемпіонату світу 2026 в організації збираються обговорити розширення кількості учасників до 64. При цьому, формат розіграшу з 48 учасниками у FIFA вже визнали успішним.

"Під час організації чемпіонату світу важливо організувати його для всього світу – не лише для Європи та Південної Америки. Кожна країна має право мріяти про участь у чемпіонаті світу. Ви можете бачити, що якість команд надзвичайно висока, і вона стає все вищою і вищою по всьому світу. Якщо не дати маленьким країнам шансу взяти участь у чемпіонаті світу, у них не буде стимулу продовжувати вдосконалюватися", – заявив Інфантіно.

Як змінювався формат чемпіонату світу

Перший чемпіонат світу з футболу відбувся у 1930 році, тоді у ньому брало участь 13 команд. У 1934 кількість збільшилася до 16 учасників, а чотири роки потому, у 1938-му, грало 15 команд.

У 1950-му, першому повоєнному турнірі, за титул найсильнішої команди світу змагалося 13 збірних. Тектонічний зсув відбувся у 1954-му, коли було затверджено 16 учасників. Такою кількістю команд відіграли 7 турнірів, аж поки у 1982 мундіаль не було розширено до 24 учасників.

Наступна зміна формату припала на 1998 рік: у Франції вперше в історії зіграло 32 команди. Звичний формат прожив до цього літа – ЧС-2026 у Канаді, США та Мексиці зібрав 48 команд-учасниць.