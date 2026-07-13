Хто насправді помилував зірку США: сплили шокуючі деталі таємної амністії FIFA

Справа навколо раптового прощення нападника збірної США Фоларіна Балогуна на чемпіонаті світу-2026 року набула абсолютно нового оберту. З'явилися закриті подробиці, як саме оформлювалася скандальна амністія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Хто справжній винуватець

Як виявилося, рішення про заміну автоматичної дискваліфікації 25-річного форварда на умовний термін ухвалювалося не просто з порушенням духу гри, а в умовах повної таємності.

Очільник дисциплінарного комітету ФІФА Мохаммед аль-Камалі підписав документ одноосібно. Замість стандартної процедури розгляду справи колегіальним органом, чиновник взагалі не скликав засідання і не проводив жодних консультацій.

Це спровокувало хвилю обурення всередині футбольної спільноти, адже до складу дисциплінарного комітету входять 18 фахівців, і решту 17 членів структури просто поставили перед фактом, повністю викресливши з процесу обговорення.

Мохаммед аль-Камалі та Джанні Інфантіно (фото: ФІФА)

Подвійні стандарти у порівнянні з Англією

Таємний порятунок Балогуна після його вилучення у грі 1/16 фіналу проти Боснії і Герцеговини виглядає ще більш кричущим на тлі іншого схожого інциденту на турнірі. Оприлюднені факти вказують на пряме застосування політики подвійних стандартів футбольною владою:

Покарання для США: Форварду Балогуну за жорсткий фол автоматичний бан на один матч миттєво замінили на рік випробувального терміну, що дозволило йому зіграти проти Бельгії в 1/8 фіналу (де американці все одно програли 1:4).

Покарання для Англії: Захисник Джарелл Кванса за аналогічне грубе порушення у поєдинку проти Мексики отримав максимально суворе стягнення – двоматчеву дискваліфікацію без жодних спроб пом'якшення чи кулуарних компромісів.

Саме невідповідність рішень та повна закритість дій голови комітету стали причиною жорсткої критики. Журналісти спробували отримати прямі відповіді від самого Мохаммеда аль-Камалі під час матчу Аргентина – Швейцарія.

Йому ставили запитання про ігнорування думок колег та різне трактування епізодів для Кванси та Балогуна. Проте функціонер з ОАЕ проігнорував медіа, не промовив жодного слова і поспіхом залишив місце події без коментарів.