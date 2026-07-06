"Все, що я зробив...": Трамп відверто розповів про свій дзвінок главі ФІФА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Прохання без наказів

Нагадаємо, що нападник збірної США Фоларін Балугун заробив вилучення у матчі проти Боснії і Герцеговини та мав автоматично пропустити зустріч 1/8 фіналу з Бельгією. Проте після непублічних переговорів ФІФА безпрецедентно замінила реальне покарання на "умовну дискваліфікацію" на 12 місяців.

Трамп запевнив журналістів, що його дзвінок Інфантіно не був політичним тиском чи прямим наказом. Президент США лише закликав ще раз уважно передивитися суперечливий епізод.

"Все, що я зробив – це попросив про перегляд, оскільки не вважав, що там взагалі було порушення правил. Я не говорив Інфантіно, що саме робити. Я просто вважаю, що це були два видатні спортсмени, які зіткнулися і просто заплуталися один в одному", - заявив Трамп.

За словами Трампа, футбольні чиновники "ухвалили правильне рішення", повернувши гравця в обойму, адже в іншому разі весь Мундіаль був би зіпсований.

Наслідки для матчу з Бельгією

Попри намагання Білого дому та ФІФА заперечити прямий вплив влади на вердикт, у таборі майбутнього суперника американців – збірної Бельгії – рішення викликало хвилю обурення. Анулювання картки вже встигли охрестити "Трампгейтом", що серйозно підігріло градус навколо нічного поєдинку.

Завдяки скасуванню покарання найкращий форвард США зможе вийти на поле з перших хвилин. Нагадаємо, матч між США та Бельгією відбудеться вже найближчої ночі, 7 липня, о 3:00 за київським часом.