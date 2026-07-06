Скандал на ЧС-2026: УЄФА жорстко атакував ФІФА після поступки Трампу та готує повалення Інфантіно

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний прес-реліз організації .

Справа Балогуна і вплив Трампа

Скандал спалахнув після поєдинку 1/16 фіналу ЧС-2026, у якому збірна США обіграла Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0. Форвард американців Фоларін Балогун отримав пряму червону картку за грубий фол проти захисника Таріка Мухаремовіча. Відповідно до регламенту, гравець мав автоматично пропустити матч 1/8 фіналу проти Бельгії, який запланований на 7 липня в Сіетлі.

Проте ФІФА пішла на безпрецедентний крок, замінивши автоматичне покарання форварда на однорічний "випробувальний термін", що дозволяє йому взяти участь у найближчому поєдинку плей-офф.

За інформацією інсайдерів, цьому передувало пряме звернення Білого дому та Дональда Трампа до президента ФІФА Джанні Інфантіно з проханням переглянути вилучення футболіста. Хоча сама міжнародна федерація заперечує вплив американської адміністрації, Трамп уже встиг публічно подякувати ФІФА за це рішення, викликавши шквал обурення у збірній Бельгії.

Фоларін Балогун (фото: x.com/USMNT)

Жорстка реакція УЄФА

В Європейському футбольному союзі назвали таке рішення "безпрецедентним, незрозумілим та невиправданим".

"Мінімальна автоматична дискваліфікація на один матч після отримання червоної картки – це принцип, закріплений у регламенті, який не може бути предметом винятків. Під час ЧС-2026 кілька інших гравців опинялися в подібній ситуації й регулярно відбували свої дискваліфікації. Коли дотримання правил більше не гарантується тими, хто їх охороняє, під загрозою опиняється чесність гри", - йдеться в офіційній заяві УЄФА.

Ситуацію також різко засудили футбольні зірки. Екс-капітан збірної Англії Вейн Руні назвав це рішення "абсолютним позором".

А колишній наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп заявив: "Футбол – це наша гра, а не їхня. Ці дві людини (Інфантіно та Трамп – ред.), які нічого не тямлять у футболі, не повинні мати жодного відношення до таких питань".

І навіть колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер також розкритикував свого наступника за прогин під Білий дім.

Скандал на ЧС-2026 може дорого коштувати президенту ФІФА (фото: Getty Images)

Європа готує повалення Інфантіно

Помилування Балогуна заради політичних інтересів стало останньою краплею для керівників світового футболу. Як повідомляє журналіст The Guardian Ромен Молина, європейські футбольні федерації спільно з колегами з інших континентів розпочали активні обговорення щодо зміщення Джанні Інфантіно з посади президента ФІФА.

За даними джерела, в УЄФА остаточно втомилися від безальтернативного правління функціонера, який очолює організацію з 2016 року і на останніх двох виборах (у 2019 та 2023 роках) взагалі не мав конкурентів. Наразі європейський союз розпочав підготовку альтернативного сильного кандидата, який складе опозицію Інфантіно на майбутніх виборах у 2027 році.

Футбольні чиновники наголошують, що прецедент із Балогуном повністю руйнує спортивну ієрархію, і "так більше продовжуватися не може", тому опозиційний блок налаштований діяти рішуче.