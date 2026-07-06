Скандал на ЧС-2026: УЄФА жорстко атакував ФІФА після поступки Трампу та готує повалення Інфантіно
Європейський футбольний союз (УЄФА) виступив із жорсткою заявою, розкритикувавши Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) за безпрецедентне рішення призупинити дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна на чемпіонаті світу-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний прес-реліз організації.
Справа Балогуна і вплив Трампа
Скандал спалахнув після поєдинку 1/16 фіналу ЧС-2026, у якому збірна США обіграла Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0. Форвард американців Фоларін Балогун отримав пряму червону картку за грубий фол проти захисника Таріка Мухаремовіча. Відповідно до регламенту, гравець мав автоматично пропустити матч 1/8 фіналу проти Бельгії, який запланований на 7 липня в Сіетлі.
Проте ФІФА пішла на безпрецедентний крок, замінивши автоматичне покарання форварда на однорічний "випробувальний термін", що дозволяє йому взяти участь у найближчому поєдинку плей-офф.
За інформацією інсайдерів, цьому передувало пряме звернення Білого дому та Дональда Трампа до президента ФІФА Джанні Інфантіно з проханням переглянути вилучення футболіста. Хоча сама міжнародна федерація заперечує вплив американської адміністрації, Трамп уже встиг публічно подякувати ФІФА за це рішення, викликавши шквал обурення у збірній Бельгії.
Фоларін Балогун (фото: x.com/USMNT)
Жорстка реакція УЄФА
В Європейському футбольному союзі назвали таке рішення "безпрецедентним, незрозумілим та невиправданим".
"Мінімальна автоматична дискваліфікація на один матч після отримання червоної картки – це принцип, закріплений у регламенті, який не може бути предметом винятків. Під час ЧС-2026 кілька інших гравців опинялися в подібній ситуації й регулярно відбували свої дискваліфікації. Коли дотримання правил більше не гарантується тими, хто їх охороняє, під загрозою опиняється чесність гри", - йдеться в офіційній заяві УЄФА.
Ситуацію також різко засудили футбольні зірки. Екс-капітан збірної Англії Вейн Руні назвав це рішення "абсолютним позором".
А колишній наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп заявив: "Футбол – це наша гра, а не їхня. Ці дві людини (Інфантіно та Трамп – ред.), які нічого не тямлять у футболі, не повинні мати жодного відношення до таких питань".
І навіть колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер також розкритикував свого наступника за прогин під Білий дім.
Скандал на ЧС-2026 може дорого коштувати президенту ФІФА (фото: Getty Images)
Європа готує повалення Інфантіно
Помилування Балогуна заради політичних інтересів стало останньою краплею для керівників світового футболу. Як повідомляє журналіст The Guardian Ромен Молина, європейські футбольні федерації спільно з колегами з інших континентів розпочали активні обговорення щодо зміщення Джанні Інфантіно з посади президента ФІФА.
За даними джерела, в УЄФА остаточно втомилися від безальтернативного правління функціонера, який очолює організацію з 2016 року і на останніх двох виборах (у 2019 та 2023 роках) взагалі не мав конкурентів. Наразі європейський союз розпочав підготовку альтернативного сильного кандидата, який складе опозицію Інфантіно на майбутніх виборах у 2027 році.
Футбольні чиновники наголошують, що прецедент із Балогуном повністю руйнує спортивну ієрархію, і "так більше продовжуватися не може", тому опозиційний блок налаштований діяти рішуче.
Раніше ми повідомили, що ФІФА допустила Росію до нового чемпіонату світу.