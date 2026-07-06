Скандал на ЧМ-2026: УЕФА жестко атаковал ФИФА после уступки Трампу и готовит свержение Инфантино
Европейский футбольный союз (УЕФА) выступил с жестким заявлением, раскритиковав Международную федерацию футбола (ФИФА) за беспрецедентное решение приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный пресс-релиз организации.
Дело Балогуна и влияние Трампа
Скандал вспыхнул после поединка 1/16 финала ЧМ-2026, в котором сборная США обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:0. Форвард американцев Фоларин Балогун получил прямую красную карточку за грубый фол против защитника Тарика Мухаремовича. Согласно регламенту, игрок должен был автоматически пропустить матч 1/8 финала против Бельгии, который запланирован на 7 июля в Сиэтле.
Тем не менее, ФИФА пошла на беспрецедентный шаг, заменив автоматическое наказание форварда на годовой "испытательный срок", что позволяет ему принять участие в ближайшем поединке плей-офф.
По информации инсайдеров, этому предшествовало прямое обращение Белого дома и Дональда Трампа к президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть удаление футболиста. Хотя сама международная федерация отрицает влияние американской администрации, Трамп уже успел публично поблагодарить ФИФА за это решение, вызвав шквал возмущения в сборной Бельгии.
Фоларин Балогун (фото: x.com/USMNT)
Жесткая реакция УЕФА
В Европейском футбольном союзе назвали такое решение "беспрецедентным, непонятным и неоправданным".
"Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после получения красной карточки – это принцип, закрепленный в регламенте, который не может быть предметом исключений. Во время ЧМ-2026 несколько других игроков оказывались в подобной ситуации и регулярно отбывали свои дисквалификации. Когда соблюдение правил больше не гарантируется теми, кто их охраняет, под угрозой оказывается честность игры", - говорится в официальном заявлении УЕФА.
Ситуацию также резко осудили футбольные звезды. Экс-капитан сборной Англии Уэйн Руни назвал это решение "абсолютным позором".
А бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил: "Футбол – это наша игра, а не их. Эти два человека (Инфантино и Трамп – ред.), ничего не понимающие в футболе, не должны иметь никакого отношения к таким вопросам".
И даже бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер также подверг критике своего преемника за прогиб под Белый дом.
Скандал на ЧМ-2026 может дорого обойтись президенту ФИФА (фото: Getty Images)
Европа готовит свержение Инфантино
Помилывание Балогуна ради политических интересов стала последней каплей для руководителей мирового футбола. Как сообщает журналист The Guardian Ромен Молина, европейские футбольные федерации совместно с коллегами из других континентов начали активные обсуждения смещения Джанни Инфантино с должности президента ФИФА.
По данным источника, в УЕФА окончательно устали от безальтернативного правления функционера, возглавляющего организацию с 2016 года и который на последних двух выборах (в 2019 и 2023 годах) вообще не было конкурентов. Европейский союз начал подготовку альтернативного сильного кандидата, который составит оппозицию Инфантино на предстоящих выборах в 2027 году.
Футбольные чиновники подчеркивают, что прецедент с Балогуном полностью разрушает спортивную иерархию и "так больше продолжаться не может", поэтому оппозиционный блок настроен действовать решительно.
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